El puertorriqueño Jayson ‘La Maravilla’ Vélez es mencionado como el potencial oponente del mexicano Oscar Valdez durante una cartelera que la empresa promotora Top Rank organiza para el 21 de julio.

Vélez tiene, por el momento, otro plan en mente.

“La verdad es que estoy entrenando para pelear en julio, pero contra Chris Colbert, quien es el campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en las 130 libras”, sostuvo Vélez (29-6-1, 21 KO).

“De parte de Top Rank no ha habido acercamiento, al menos conmigo, pero si es contra Valdez que me avisen con tiempo. Entiendo que su estilo se ajusta al mío y no habría que hacer ajustes porque quedan cinco semanas, lo que es suficiente tiempo”, afirmó.

PUBLICIDAD

Vélez viene de perder ante el panameño Jaime Arboleda por decisión dividida. El duelo era eliminatorio para retar el cinturón de la AMB.

“La realidad es que me vieron perder dos veces, pero el público y los promotores me vieron ganar. Fue una pelea cerrada y cuando lo tumbé en el último asalto, sentí que cerré la pelea a mi favor para ganar. Parece que los manejadores de Arboleda le dijeron que descansara porque fue una pelea fuerte. Me dijeron que peleará en julio contra Colbert, pero no se todavía”, advirtió.

Valdez tiene en mente una futura cita con Miguel Belchert, monarca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).