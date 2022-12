La megapelea entre Amanda Serrano y Katie Taylor celebrada el pasado abril en el Madison Square Garden derribó barreras en el boxeo femenino.

Ambas campeonas mundiales recibieron un pago mínimo de $1 millón, además de unas porciones del dinero generado mediante las ventas del servicio ‘pay per view’, así como de los auspicios individuales. A juicio de la púgil mexicana Arely Muciño, Serrano y Taylor marcaron el paso para que otras boxeadoras también disfruten de los beneficios económicos que produce el deporte.

“Ellas marcaron un antes y un después en cuestión de exposición y bolsas (monetarias). En México, las guerras para ganarse un lugar no son nuevas. Llevo 20 años en el deporte y he tenido grandes peleas, pero no hemos obtenido lo que ellas recibieron”, compartió Muciño, quien el pasado octubre sumó a su colección la faja mosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

“El respaldo económico, desgraciadamente no lo obtuvimos, pero fueron importantes en la historia para llegar hasta donde me encuentro”.

Muciño pertenece al banco de talento de las empresas Golden Boy Promotions y Miguel Cotto Promotions.

“Soy la primera mexicana firmada por las dos empresas, entonces definitivamente lo que hicieron Amanda Serrano y Katie Taylor en esa pelea (fue significativo), donde marcaron una atención en el boxeo en términos económicos y es donde todas quisiéramos llegar. Me gustaría mirar hacia atrás y decir que fui parte de este camino. Que las niñas que están en el gimnasio trabajando arduamente pueden tener un lugar en este deporte”, afirmó Muciño.

El pasado octubre ocurrió en Londres, Inglaterra, una cartelera donde todas las participantes fueron mujeres. El evento estuvo encabezado por las peleas unificatorias entre Mikaela Mayer contra Alycia Baumgardner, y Claressa Shields contra Savannah Marshall.

“Serrano y Taylor establecieron una pauta importante en cuestión económica porque me he ganado mi lugar, pero en México no. La necesidad en nuestro deporte lo degradó. Pensaban que si ofrecían 10 pesos lo aceptan. Espero que llegue el momento de una función donde todas las peleas sean de títulos mundiales, sobre todo porque las mujeres ofrecemos buenos espectáculos”, dijo Muciño.