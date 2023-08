Subriel Matías lleva tres meses en México entrenando para su primera defensa del cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), versión de las 140 libras, a pesar de que aún desconoce cuándo regresará al ring para enfrentar a Shohjahon Ergashev (23-0, 20 KO).

El campeón mundial adelantó que la FIB convocó una subasta para el 15 de agosto para que los promotores interesados en presenten sus respectivas pujas. Matías recibirá el 70% de la cantidad sometida, mientras que a Ergashev le corresponderá el restante 30%.

“No se quién ganará la subasta. No se si será PBC (Premier Championship Boxing) o Matchroom Boxing. Nada está cuadrado todavía”, compartió Matías desde Maryland, Estados Unidos, a donde viajó para ver este fin de semana a su compañero de cuadra, Manny Rodríguez, combatir por un título mundial frente al mexicano Melvin López.

Matías se fue a entrenar a México hace tres meses convencido de que Sergei Lipinets sería su primer oponente desde que conquistó la corona de la FIB con una dominante demostración sobre Jeremías Ponce el pasado febrero. Sin embargo, esos planes fueron alterados.

Subriel Matías se coronó campeón de las 140 libras cuando detuvo a Jeremías Ponce el pasado febrero. ( Esther Lin / Showtime )

“Han salido 20 loqueras, entre ellas, la subasta contra el clasificado más alto. (Estoy) Decepcionado porque no se me habla claro. Soy un hombre y tengo una familia. En realidad el resultado será el mismo sin importar lo que diga la gente. Tengo que demostrarlo dentro del ring”, afirmó Matías.

El púgil de Fajardo regresará a México después de la cartelera del sábado en el MGM National Harbor donde Rodríguez disputará con López la vacante faja de la FIB en las 118 libras.

Mientras tanto, continuará su espera hasta que se defina el futuro inmediato.

Apoya a su compatriota

Matías hizo una pausa de sus entrenamientos en México para acompañar a Rodríguez.

“Estamos presenciando la cara del boxeo boricua. Sus acciones lo demuestran cada vez que se sube al ring. Es un honor estar presenciando a la estrella de Puerto Rico”, sostuvo Matías.

“No falta un día al gimnasio, es bien dedicado. No me explico cómo no ha hecho más en el deporte. Una vez se haga campeón unificado de las 118 libras, los puertorriqueños valorarán tener a un boxeador como él. Manny es el más completo. Es un talento especial”, concluyó.