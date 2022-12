El Madison Square Garden servirá nuevamente de escenario para otra histórica pelea en el boxeo femenino.

Amanda “The Real Deal” Serrano, actual campeona en las 126 libras, enfrentará a la mexicana Erika Cruz, monarca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) el 4 de febrero de 2023.

Para Serrano (43-2-1, 30 KO) representará otro paso hacia lograr su objetivo de unificar los cetros de los principales organismos reconocidos. La puertorriqueña arriesgará las correas pluma de la Organización Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo, Consejo Mundial de Boxeo, Organización Internacional de Boxeo y de la revista The Ring ante Cruz (15-1, 3 KO), quien expondrá por tercera ocasión la correa de la AMB.

El combate en el Hulu Theater en el Madison Square Garden en Nueva York en una transmisión por la aplicación DAZN.

“Puerto Rico contra México siempre es emocionante, pero ahora es por todos los títulos y en la meca del boxeo. Estos son los mejores ingredientes para garantizarle a la gente una guerra y lo mejor de nosotras en el cuadrilátero. No puedo esperar para revivir esta gran rivalidad. Estoy lista desde hace tiempo y loca por ver a mi gente de Puerto Rico, México y del resto del mundo, disfrutar al máximo la pelea. Los invito a que vayan a apoyarme en familia, haremos historia juntos”, dijo Serrano mediante una comunicación escrita.

“Mi meta en el boxeo siempre ha sido darle a Puerto Rico lo que ningún hombre o mujer ha logrado. No hay descanso para alcanzar las metas y con lo que ya les he dado a mi gente, todavía me falta más. Junto a mi hermana Cindy, fuimos las primeras en ganar títulos mundiales en el 2016. También pude ser la primera latina en ganar $1 millón en un combate, ser estelar en el Madison Square Garden y ser la boxeadora con más divisiones ganadas”, recalcó.

Serrano vio acción por última vez el pasado septiembre, cuando venció a Sarah Mahfoud por decisión unánime para obtener el título de peso pluma de la FIB.

Cruz, quien ganó el cinturón de la AMB en abril de 2021, cuando venció a la excampeona mundial de dos divisiones Jelena Mrdjenovich, de Canadá, por decisión técnica en Nueva York.