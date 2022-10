( Mikey Williams/Top Rank Inc )

El regreso al ring de Xander Zayas será el 10 de diciembre en una cartelera que Top Rank presentará en el Madison Square Garden en Nueva York.

Alexis Salazar Flores (24-4, 9 KO) fue anunciado como el oponente de turno para el púgil puertorriqueño. El pleito será a ocho asaltos y Zayas arriesgará la faja NABO de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), versión de las 154 libras.

“Xander peleó en agosto y todavía es joven. Mientras esté saludable, no hay razones para que no pelee. Debido a que el show es en Nueva York, era la oportunidad de hacer algo. Xander se tiene que mantener activo”, indicó Carl Moretti, vice presidente de Top Rank.

Para Zayas representará su tercer combate del 2022. El pasado marzo venció a Quincy LaVallais por decisión, luego en agosto, superó a Elias Espada para conquistar el cinturón de la NABO.

“Estoy agradecido con Top Rank porque han dado las oportunidades de brillar en una grandes carteleras. Esta vez no será la excepción. El pasado junio no me pude presentar en Nueva York y estoy haciendo los preparatorios para que sea una gran noche para mí”, reacción Zayas, quien se encuentra en Puerto Rico para participar en algunas de las actividades de la convención de la OMB.

“Será una defensa del título de la NABO y ahora será demostrar que en las 154 libras estoy preparados para seguir avanzando”, agregó.

Salazar Flores no pelea desde enero, cuando se apuntó una decisión a ocho episodios.

“Es un veterano que solamente ha sido noqueado una vez. Tiene experiencia que vendrá con la mentalidad de ganar. Ya tengo los guanteos y los ajustes necesarios para poco a poco entrar en el tope del campamento. Tenía pautado hacer cuatro peleas en el 2022, pero se me canceló y estoy súper agradecido por tener la oportunidad para terminar fuerte para comenzar fuerte el 2023″, dijo Zayas.

El joven de 20 años sufrió una severa infección en la garganta mientras se encontraba en Australia entrenando para el duelo que se canceló.

“Queremos terminar el año fuerte para que luego haga una pelea en el primer semestre del 2023 y siempre tenemos como objetivo el fin de semana de la Parada Puertorriqueña en junio. Es probable que ese sea su calendario por los próximos años porque hace sentido. Mientras siga haciendo las cosas dentro del ring, nos preocupamos por los asuntos fuera”, concluyó Moretti.

El pleito del 10 de diciembre formará parte de una transmisión a través de ESPN.

Fomenta el contacto con la comunidad boricua

Zayas, por otro lado, participó de una iniciativa a través de la Fundación Rimas. El boxeador dirigió unas rutinas sesiones de ejercicios con un grupo de jóvenes de Santurce.

“Para mí, es súper importante tener esa relación con el pueblo de Puerto Rico porque siempre me brindan apoyo. Ayudar a la juventud es algo que quiero hacer. En algún momento fui un joven que me gustaba que me enseñaran cosas nuevas. Quiero darle una mano a la juventud de Puerto Rico que es el futuro y ayudar el país como pueda”, destacó Zayas.

La clínica fue planificada por medio de la Fundación Rimas. Además, la marca Fresh estuvo a cargo del diseño y la confección de la vestimenta que lucirá durante la función en diciembre. La ropa será donada a la Fundación Rimas y el dinero recaudado por medio de pujas será donado para ayudar a los afectados en la zona sur por el huracán Fiona.