El puertorriqueño Félix “La Sombra” Caraballo tenía la ilusión que el 9 de junio subiría al ring para enfrentar a Shakur Stevenson, monarca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en las 126 libras, en calidad de retador.

Sin embargo, el duelo que se llevará a cabo en Las Vegas, Nevada, será en un peso acordado de 130 libras.

Aun así, Caraballo está entusiasmado por la ocasión.

“Me siento bien. Mi pasada pelea fue en enero y sabiendo que estaré peleando contra Shakur, uno de ellos mejores boxeadores del momento es una gran oportunidad. Es un campeón de las 126 libras y me dieron la oportunidad de enfrentarlo en las 130 libras, así que voy a darlo todo. Quiero pelear. No me preocupa que no haya público, solo voy a subir al ring para hacer mi trabajo”, dijo Caraballo durante una teleconferencia para promover el evento que presentará Top Rank.

La función será la primera que organiza la empresa desde que la pandemia por el virus COVID-19 forzó la cancelación de los eventos deportivos multitudinarios. Luego de presentar unos protocolos a la Comisión Atlética de Nevada, Top Rank recibió el visto bueno para dar los eventos sin espectadores.

“Será decepcionante no pelear por el título. El sueño de todo boxeador es tener la oportunidad de disputar un campeonato mundial, pero enfrentarlo en 130 libras sin el título en juego me abrirá muchas puertas. Es una gran oportunidad, voy a darlo todo y sé que si gano se abrirán las puertas para mejores peleas”, dijo Caraballo.

El promotor Bob Arum explicó que el proceso para presentar peleas titulares es complicado.

“Estamos en una situación a la que no estamos acostumbrados. En la primera cartelera no habrá peleas titulares, pero para la tercera semana sí. Hay que trabajar con las organizaciones mundiales, toma tiempo y no es fácil. Es una tarea monumental, pero tenemos que reiniciar el boxeo. Tenemos que comenzar con el pie derecho”, dijo Arum.