La reanudación de carteleras de boxeo rentado deberá permanecer sentado en el banquillo. La nueva orden ejecutiva anunciado por la gobernadora Wanda Vázquez detalla que los gimnasios continuarán cerrados, lo que impide que los boxeadores puedan entrenar adecuadamente en preparación para un combate.

Los eventos multitudinarios tampoco se podrán llevar a cabo mientras durante la vigencia de la orden ejecutiva que entrará en vigor el 26 de mayo.

“Estamos en el aire por el momento. No hubo un plan claro en cuanto a los deportes en términos generales. No me ayuda y a los boxeadores tampoco porque al tener los gimnasios cerrados no pueden entrenar. Como promotores no sabemos si podemos hacer eventos”, sostuvo Héctor Soto de H2 Entertainment.

PUBLICIDAD

Peter Rivera, de PR Best Boxing Promotions, coincidió que no permitir que los gimnasios sean abiertos nuevamente limita los lugares para que los púgiles entrenen adecuadamente.

“De nada sirve si los gimnasios no abren porque, ¿dónde van a entrar? Es un tema bien complicado”, afirmó Rivera.

En la tarde del jueves, los promotores locales Javier Bustillo (Universal Promotions), Juan Orengo (Fresh Boxing Promotions) e Iván Rivera (PR Best Boxing Promotions) participaron de un conversatorio con Víctor “Luvi” Calleja, presidente de la Comisión de Boxeo de Puerto Rico, para recopilar ideas con miras a reiniciar las carteleras.

“Fue más bien para discutir ideas. Por ejemplo, establecer cuánta gente puede entrar si en realidad desean ir a las peleas. También cómo sería el control dentro de los coliseos. Luvi quedó en que prepararía un escrito para la secretaria del DRD (Adriana Sánchez Parés)”, relató Rivera.

De hecho, Miguel Cotto Promotions envió una propuesta con los protocolos que el DRD. Hasta la fecha, no han recibido respuesta.

“Tenemos separada la fecha del 15 de agosto para hacer un evento en la cancha Nilmari Santini si el DRD lo aprueba”, afirmó Soto. Para el 15 de agosto tenemos fecha separada en el Nilmarie Santini si lo aprueban.