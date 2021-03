La serie “Ring City USA” de la cadena NBC Sports estrenará mañana, jueves, en Puerto Rico en el estacionamiento del gimnasio Félix Pagán Pintor en Guaynabo a partir de las 6:00 p.m. con las participaciones de los campeones regionales Danielito “El Zorro” Zorrilla y Bryan “Chary” Chevalier.

La porción principal del cartel -presentado por Miguel Cotto Promotions junto a H2 Entertainment y Golden Boy Promotions- será transmitido por NBC Sports, mientras que las peleas preliminares irán por la aplicación Twitch.

Zorrilla (14-0, 11 KO) enfrentará al kazajo Ruslan Madiyev (13-1, 5 KO) por el cinturón vacante NABO de la Organización Mundial Boxeo (OMB) en las 140 libras, en el combate semiestelar del evento.

Danielito Zorrilla estará activo en la primera cartelera. ( Suministrada / MCP )

El plato principal será el duelo entre el ucraniano Sergii Bohachyk (18-0, 18 KO) y el estadounidense Brandon Adams (22-3, 14 KO) por el campeonato vacante NABO de la OMB, así como el campeonato Continental de las Américas del Consejo Mundial de Boxeo (AMB), versiones de las 154 libras.

“Estoy contento de pelear en una cadena grande de televisión. Es una tremenda oportunidad para demostrar quién es “El Zorro” ante los fanáticos en Estados Unidos”, dijo Zorrilla mediante una comunicación escrita. “Espero una gran pelea de Madiyev, quien es un tremendo boxeador que se mueve bastante, es fuerte, tiene una guardia bien cerrada, es aguerrido y aguanta castigo. Es un combate parejo. Tengo que velar los huecos para poder meter mis manos. Pero puede ser una noche larga y vengo listo también para eso. Lo importante es salir con la victoria y salir campeón NABO”, agregó.

Zorrilla inicialmente se estaba preparando para otro rival, pero aseguró que su trabajo en el gimnasio lo prepara para este tipo de circunstancias.

“No me afecta el cambio. Soy versátil. Hago guanteos diferentes. Puede ser un zurdo, con alguien que se mueva, con alguien fuerte. Estoy siempre listo para cualquier opción. He tenido una buena preparación guanteando con muchachos, como Jiovanni Santiago y Niclaus Flaz”, sostuvo Zorrilla. “Estoy listo para cuando suene la campana. Espero que Madiyev esté listo para mí”.

Entretanto, Chevalier (14-1-1, 11 KO) será parte del cartel que irá a través de Twitch ante el ecuatoriano Carlos Zambrano (26-1, 11 KO).

“Me siento bien emocionado con este reto y bien preparado. Trabajamos a conciencia. Es un excampeón mundial. Algunos dicen que lleva tiempo inactivo, pero lo aprendido no se olvida. Tiene 26-1 mientra que solo tengo 16 peleas. Tiene más experiencia y sabe lo que es ser campeón. Viene sin presión y viene con hambre. Sabe que se puede posicionar otra vez. Si me descuido, me hará pagar las consecuencias”, indicó Chevalier.

La serie “Ring City USA” por NBC Sports continuará el 18 de marzo con cartel en el Albergue Olímpico en Salinas cuando marque el regreso de los excampeones mundiales Alberto “El Explosivo” Machado y Ángel “Tito’ Acosta. Luego seguirá el 25 de marzo en La Plaza del Quinto Centenario en el Viejo San Juan, que contará con las participaciones de las campeonas mundiales Amanda Serrano y Arely Muciño, y de Carlos ‘Purin’ Caraballo, entre otros.