La salida de Wilfredo “Bimbito” Méndez de su esperada pelea contra Oscar Collazo debido a una lesión en la espalda no trastoca los planes del segundo.

El boxeador villalbeño todavía cumplirá con la pelea eliminatoria en las 105 libras que ordenó la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Solo que en lugar de enfrentar a Méndez, Collazo medirá fuerzas con el mexicano Yudel Reyes el 28 de enero durante la cartelera que tendrá como escenario el YouTube Theater en Inglewood, California.

“Todo sigue igual. Será una eliminatoria y el que gane irá contra el campeón”, afirmó Collazo. “Solo cambia el rival”.

El ganador del pleito entre Collazo y Reyes está en mejor posición para retar al filipino Melvin Jerusalem, quien el 6 de enero noqueó al japonés Masataka Taniguchi en el segundo asalto para arrebatar el cinturón de la OMB en las 105 libras.

“Mi mentalidad no cambia porque Reyes era el rival que iba a enfrentar desde el principio. Como la OMB ordenó una pelea contra Bimbito como una eliminatoria, aproveché la oportunidad. Reyes está sexto en las clasificaciones de la OMB, así que la mentalidad es la misma. El trabajo ya se hizo y sabemos del estilo que traerá Reyes”, sostuvo Collazo (5-0, 3 KO).

“Se está hablando de que la pelea titular podría ser para el próximo verano, así que es cuestión de quitarnos a Reyes de encima”, agregó.

Para Collazo, Villalba le ofrece el sosiego que necesita para entrenar a consciencia para el compromiso en turno.

“Esta es mi área y la gente sabe el camino que llevo. No me molestan porque saben que debo estar concentrado, tranquilo y en paz. Claro que me dan el apoyo que uno necesita, además de que mis amistades saben que no estoy para el jangueo. Me siento fresco, frágil y con la mentalidad de demostrar en el ring que he corregido los errores que cometidos durante la pelea contra Vic Saludar”, destacó.

Collazo compartió que lleva 13 semanas entrenando para el combate.

“Pasé las Navidades trabajando, el Día de Reyes porque es un sacrificio que se requiere hacer para llegar a la cima. El domingo salimos hacia California y quiero ir bajo en peso, cuatro o cinco libras por encima para que no tenga que esforzarme demasiado perdiendo esas últimas libras”, concluyó.