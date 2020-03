El objetivo del púgil Luis Rodríguez era culminar su estadía en el Equipo Nacional masculino después de los Juegos Olímpicos en Tokio para probar suerte en el boxeo rentado. Ese plan sufrió un cambio de ruta cuando las Olimpiadas fueron aplazadas para el verano de 2021 debido a la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, Rodríguez está inclinado a mantener su estatus de aficionado por otro año con miras a obtener la anhelada clasificación a Tokio.

“En el pasado ciclo olímpico no clasifiqué para Río de Janeiro. Estaba joven y pensé que quedándome me ayudaría porque para el 2020 estaría más maduro, el cuerpo más desarrollado a los 23 años. Cuando cambiaron la fecha de las Olimpiadas, no quería esperar otro año por la edad y otros asuntos dentro de la Federación (Puertorriqueña de Boxeo), pero es bastante seguro que me quedaré. Solamente sería un año, así que no tenga nada que perder”, explicó Rodríguez, medallista de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 y, además, campeón nacional en las 165 libras.

El joven mencionó que su permanencia en la escuadra está sujeta a que no surja una oferta de alguna casa promotora.

“Como no me pagan para entrenar, tengo que trabajar. Estuve acuartelado en (el Albergue Olímpico) Salinas, pero trabajo en Bayamón, así que ese vaivén no me permitía estar 100% concentrado en los entrenamientos. Lo he hablado por encima con mi papá que es la persona que está a mi lado, así que puede que me quede a menos que tenga una oferta en el camino y la aproveche”, advirtió.

Rodríguez reconoció que contar con una participación olímpica en el currículo aumentaría su valor al momento de negociar un contrato profesional.

“Ha sido un sueño desde pequeño estar en unos Juegos Olímpicos. Cuando anunciaron la fecha me dije que no iba a esperar porque es duro tener que hacerlo. No tengo ese nombre como Yankiel Rivera u Oscar Collazo que fueron a Juegos Panamericanos y ganaron medallas. Tenía que buscar esa clasificación (olímpico) sí o sí. La firma vale más”, señaló Rodríguez, quien labora como maestro de educación física.