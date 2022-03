Héctor “Machito” Camacho desea ver los rostros de los sospechosos implicados por el asesinato de su padre Héctor “Macho” Camacho, un crimen que ocurrió en el 2012 y que tras casi 10 años sin esclarecer parece encaminado a ello.

El excampeón mundial de boxeo recibió un disparo que lo dejó herido de gravedad dentro de un vehículo. Falleció pocos días después en el Centro Médico en Río Piedras. Luego de varios velatorios en Puerto Rico y en el Barrio del Bronx, sus restos fueron colocados en el cementerio St. Raymond en Nueva York.

Desde entonces, la familia de Camacho ha esperado pacientemente para que la investigación de la Policía resulte en el hallazgo de los responsables.

“Viene... para ver quienes son”, dijo Camacho Jr. a este medio. “No diré una sola palabra, quiero ver las caras de quienes lo hicieron. No importa lo que pase, mi padre no regresará, ya se fue”.

Hoy martes, el comisionado auxiliar de Investigación Criminal de la Policía de Puerto Rico, el teniente coronel Roberto Rivera, anunció el traslado de tres de los cuatro sospechosos del crimen desde cárceles federales en Estados Unidos donde cumplen sentencias por otros casos. Los sospechosos que viajarían a la Isla hoy martes y mañana miércoles serán acusados formalmente incluyen a Jesús Naranjo Adorno y Joshua Méndez Romero.

“Esto le dará un poco de tranquilidad a mi abuela (María Camacho). Han arrestado a unas personas, pero mañana matarán a otros. ¿Quién los detiene? Siguen matando en las calles y no estamos logrando nada. Es la misma mierda”, sostuvo Camacho Jr. en un tono molesto.

Héctor Camacho y su amigo Adrían Alberto “Yamil” Mojica fueron baleados mientras se encontraban frente al negocio Azuquita en Bayamón. ( Archivo )

Camacho y su amigo Adrián Alberto “Yamil” Mojica fueron baleados en noviembre de 2012 mientras se encontraban en un estacionamiento frente al negocio Azuquita en Bayamón. Una de las teorías de los investigadores es que Mojica era el blanco de un asalto por varios kilogramos de cocaína.

“Seguimos con una guerra. En Puerto Rico hay pobreza, no hay futuro, no hay doctores, ni boxeadores, y la culpa la tiene la calle. Están matando nuestra cultura”, concluyó Camacho Jr.