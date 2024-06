Dorado. Emmanuel “Manny” Rodríguez cerró ya un periodo de vacaciones al que se acogió desde su pasada pelea y ya regresó al gimnasio para la etapa inicial de su preparación camino a una potencial pelea el próximo septiembre.

Desde el 2021, Rodríguez hizo la costumbre el entrenar en Jiquipilco, México. Esta vez, sin embargo, decidió permanecer en Puerto Rico bajo la tutela del excampeón mundial Román “Rocky” Martínez en Dorado. El pasado mayo, el púgil perdió ante el japonés Ryosuke Nishida el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), versión de las 118 libras.

“Quería pelear nuevamente antes que terminara el año y no pensaba que ocurriría, pero Juan Orengo me comentó hace unos días que hay una fecha tentativa para septiembre. No tengo una fecha exacta ni oponente, pero cuando él dice eso es porque algo se está cocinando”, sostuvo Rodríguez.

PUBLICIDAD

Rodríguez explicó que en México solo existe espacio para entrenar, contrario a la isla que tiene el privilegio de permanecer en su hogar y cerca de la familia.

“Buscaré estar acuartelado en Dorado para no tener que guiar. Llega el momento que cansa y no me quiero correr ese riesgo”, indicó. “Mis mejores peleas, actuaciones y condiciones fueron en México, pero tomé decisión de entrenar en Puerto Rico y me daré la oportunidad. Quizás no lo hacía antes porque tenía otra mentalidad y me escapaba, pero ya pasó el tiempo soy más maduro y creo que puedo aguantar la presión. Si encuentro que no puedo por las distracciones, entonces tomaré la decisión de irme”, dijo.

El dos veces campeón mundial confirmó que hizo el cambio a Martínez después de contó con Jacob “Panda” Najar por los pasados cinco combates.

“Me gusta Rocky porque tiene la juventud, es serio y no le ríe las gracias a nadie. Conozco lo que me espera y por eso me gusta. Tenemos una buena comunicación”, resaltó.

Rodríguez no pelea en Puerto Rico desde el 2017 cuando detuvo a Giovanni Delgado Morales en el cuarto asalto durante un cartelera en el Coliseo Ecuestre Municipal en Fajardo. Entre los nombres que han sonado como potenciales rivales están Jason Moloney y Alejandro “Peque” Santiago.

“Se está comentando que sea en una eliminatoria porque como fui dos veces campeón del mundo me dan la oportunidad un poco más rápido. No sabría decir en cuál organismo sería”, concluyó.