Manatí. Emmanuel “Manny” Rodríguez esperará paciente mientras se decodifica el próximo paso en su carrera.

El pasado mayo, Rodríguez sufrió una derrota a manos del japonés Ryosuke Nishida para ceder la faja de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), versión de las 118 libras. Nishida superó al puertorriqueño por anotaciones de 115-112, 117-110 y 115-112.

“En estos momentos, estoy esperando que se resuelva la pelea de Subriel (Matías) para que Juan Orengo se encargue de uno. Pelearé antes que termine el 2024, pero no hemos conversado aún”, afirmó Rodríguez, quien tiene un acuerdo con Fresh Productions.

Rodríguez se hizo campeón mundial de la división gallo por segunda ocasión cuando superó a Melvin López en agosto de 2023. No pudo extender su reinado ante Nishida.

“La idea es hacer una pelea de trámite y, luego, una eliminatoria en el mismo peso. No pienso subir”, aseguró.

Dos meses de ganar el cinturón de la FIB, Rodríguez anunció en las redes sociales que se retiraba del boxeo. Sin embargo, horas después se retractó.

“Fueron por problemas en aquel momento por las negociaciones, situaciones que Juan no tuvo que ver. En estos momentos, después de la derrota los planes se atrasan. No es que caigo en la cola, pero me tengo que ganar nuevamente la posición. Tal vez se me hará un poco más fácil porque haber sido campeón mundial no tengo que pasar tanto trabajo y la FIB me de una oportunidad más rápido. Creo que con una o dos peleas, me pongo en los números nuevamente”, dijo.

Rodríguez, de paso, aclaró que no está en posición para solicitar una revancha con Nishida.

“Me parece que la FIB no permite revanchas inmediatas. No creo que eso vaya a ocurrir. Debo esperar a lo que Juan diga para una pelea de trámite, la eliminatoria y, después, por el título mundial”, explicó.