Dicen que la sensación de volver a ganar un campeonato es lo único que supera el primer sabor de la victoria.

El vegabajeño Emmanuel ‘Manny’ Rodríguez se coronó el sábado por segunda vez en su carrera y puede dar fe de ese decir.

“Si me pongó a compararlo, para mí este campeonato significa más. No quiero decir con eso que el primero no significó. Pero para mí este campeonato es un logro más grande”, comparó.

Rodríguez, 22-2, se coronó en las 118 libras el sábado con una decisión unánime frente a Melvin ‘Melo’ López en Maryland.

El púgil ganó pese a que el ojo derecho estuvo severamente lastimado durante la pelea. Un cabezazo accidental provocó que el ojo de Rodríguez se hinchara durante el combate y estuviera bajo observación del médico supervisor de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), organismo que avaló el campeonato.

PUBLICIDAD

14 Fotos El peleador boricua se coronó campeón mundial gallo por segunda vez al derrotar vía decisión unánime a Melvin López.

“Me preocupó porque el médico estaba bien pendiente. En un momento. mi entrenador me pasó la plancha (instrumento para bajar la inflamación) y me dolió. El médico lo vio y desde entonces estuvo más pendiente”, dijo Rodríguez señalado a su entrenador Jacob ‘Panda’ Najal. “Panda trabajó el ojo súper bien; esa inflamación. Mantuve la calma. Fue un cabezazo en el segundo round y se iba inflamando, pero mi esquina hizo un gran trabajo aliviándolo”.

En su penúltima pelea, Rodríguez no pudo completarla debido a otro cabezazo accidental, al igual que en su antepenúltima.

Manny Rodríguez terminó con el ojo cerrado. (Showtime / Amanda Westcott) ( Suministrada )

Rodríguez tenía este domingo el ojo bastante inflamado y negro, a juzgar por un foto que envió su manejador Juan Orengo. Rodríguez iba este lunes a examinarse el ojo con un médico.

El campeón olímpico juvenil se hizo titular por primera vez en mayo del 2018. Lo perdió en el 2019 ante uno de los mejores peleadores libra por libra del momento, el campeón Naoya Inoue.

Cinco años luego, a los 31 años, Rodríguez dijo que es otro boxeador. Agregó que se siente más profesional del ring y que, por lo tanto, este nuevo título significa mucho más para él.

“En el 2018 yo no entrenaba al 100 por ciento. Si me acuartelaba, me iba y me amanecía. Llegaba tarde. Entrenaba, pero no al cien por ciento en condición mental, en la alimentación. Ahora no. Ahora es al 100 por ciento”, dijo.

Rodríguez le dio el crédito Orengo para mantenerlo en la ecuación titular por cinco años y lograr regresar a una pelea titular.

PUBLICIDAD

“Ese fue el trabajo de Juan. El trabajo fue excelente. Las fichas se movieron bien. Luego de que perdí con Inoue (2019), perdí por el robo ante Gaballo (2020). Luego vino el cabezazo con Russell (2021). Estuve como tres años sin ganar. Fue de Juan el trabajo de mantenerme ahí. Yo entreno, pero Juan mueve las fichas“, reconoció.

Orengo también le dio el crédito a Rodríguez.

“El se mantuvo activo y en el gimnasio luego de perder, y la FIB, el CMB y los organismos le mantuvieron a Manny su reconocimiento por su calidad”, dijo Orengo.

Ganador en sus últimos tres combates y nuevamente campeón mundial, Rodríguez iría próximo a una pelea unificatoria contra el campeón CMB, el mexicano Alejandro Santiago, quien se coronó el mes pasado con una victoria ante el veterano filipino Nonito Donaire.

Rodríguez dijo que es una unificación dura y una pelea que vende.

“La queremos porque una unificación entre Puerto Rico y México eso es una cosa demasiada grande”, dijo. “A mí me sorprendió el mexicano porque le metió una pela a Nonito. Nadie se esperaba eso. Tengo todas las cualididades para ganarle, pero es un peleador difícil”.