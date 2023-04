Los términos económicos para el duelo entre Emmanuel “Manny” Rodríguez y Melvin López fueron acordados. Lo próximo será determinar una fecha y la sede del combate por el vacante cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), versión de las 118 libras.

El promotor Juan Orengo está moviendo las fichas para que Puerto Rico sirva de anfitrión para la primera defensa del campeón Subriel Matías y Rodríguez podría ser la atracción semiestelar.

“Juan me dio las buenas noticias de que está sonando julio y es posible que Subriel pueda defender en la isla. Eso sería algo grande porque hace mucho tiempo que no ocurre una cartelera en Puerto Rico con dos peleas de título mundial”, comentó Rodríguez desde México, donde ha estado entrenando por los pasados dos meses.

El púgil puertorriqueño mejoró sus oportunidades para disputar la faja de la FIB cuando detuvo a Gary Russell el pasado octubre. Una vez Naoya Inoue dejó los cinturones vacantes, Rodríguez ya estaba en posición para tratar de recuperar el campeonato que una vez le perteneció.

“Cuando me hice campeón era más joven. Eso fue en el 2018 y no tenía la mentalidad que tengo ahora. En aquel tiempo me acuartelaba, pero había demasiadas distracciones. Ahora son más los deseos por la mentalidad que tengo. No tengo que demostrar algo porque lo mío no se puede borrar. Estoy en mi ‘peak’. Tengo 30 años, la edad perfecta y maduro”, dijo Rodríguez.

Rodríguez está convencido que su estadía en México será de beneficio para el combate contra López.

“Quizás uno siente que es mucho tiempo, pero hay que ser realista. Nos están cuidando bien, no hay distracciones y el boxeo es 24/7. Lo más cerca que nos queda es a hora y media de distancia en carro. A fin de cuenta, las veces que hemos venido para México ha sido positivo y tenemos que hacerlo”, afirmó.

Rodríguez no duda por un segundo que el sacrificio de estar lejos de la familia rendirá frutos.

“No debo tener problemas en ganarle a López. Será la primera oportunidad titular para él y no debo tener problemas para salir con la victoria”, insistió.

¿Y luego?

“Lo que se ha comentado es que si Nonito Donaire gana el título del Consejo Mundial de Boxeo, unificar. Hay buena comunicación entre la gente de Premier Boxing Championship (PBC) con Nonito, así que no debe ser una pelea difícil de cuadrar. Lo que deseo es unificar”, concluyó.