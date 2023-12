Emmanuel “Manny” Rodríguez recibirá el nuevo año con el equipaje en las manos para salir rumbo a México con miras a establecer su base entrenamiento, camino a su primera defensa del título gallo (118 libras) de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Rodríguez tiene en agenda arriesgar la faja ante el japonés Ryosuke Nishida (8-0, 1 KO), primer clasificado de la FIB. La fecha y sede del pleito no han sido definidas.

“Será un campamento largo. No hay marcha atrás en hacer la mandatoria”, sostuvo Rodríguez (22-2, 13 KO) a Primera Hora. “Podría ser a finales de marzo o principios de abril. De ahí no puede pasar para cumplir con el término de tiempo. No puede pasar de 16 de abril”.

Rodríguez indicó que Japón sería una alternativa como sede par su defensa, siempre y cuando se consiga la bolsa adecuada.

“No hay sede, pero por la única manera de ir a Japón es si ofrecen $250,000 o $300,000. Si se va a subasta, abre la puerta para que Fresh Promotions entre y se pueda traer esa pelea para Puerto Rico. Si Nishida no quiere venir, que venga el próximo”, adelantó Rodríguez.

Explica la razón de su corto retiro

El boxeador de 31 años conquistó la corona de la FIB en agosto pasado, cuando superó a Melvin López por una amplia decisión unánime a pesar de una inflamación en el ojo derecho que parcialmente afectó su visión. Semanas después, publicó en las redes sociales que no tenía interés en continuar en el boxeo rentado. Sin embargo, poco después, se retractó.

“El asunto del retiro fue porque al final de cuentas la pelea contra López no me benefició económicamente. Me habían ofrecido una cantidad de dinero que no fue la que después me querían dar y no estoy en la posición de aceptar lo que me den. Estaba molesto”, afirmó.

Rodríguez reconoció que la decisión fue un arranque espontáneo.

“No fue que me desenfoqué o algo por el estilo. Estoy claro que me encuentro en mi ‘peak’ Hasta ahora, todo bien. Se habló, espero que me cumplan. No puedo dejar pasar la oportunidad de lograr otras cosas por una estupidez”, dijo.

Rodríguez compartió que el acuerdo fue que recibiría $200,000 por enfrentar al filipino Vincent Astrolabio, solo para terminar ganando $75,000 por la pelea contra López.

“Me molesté un poco porque el cambio de peleador no era culpa mía. La diferencia en dinero era demasiada. Se desmotiva cualquiera, pero cedí. Por lo menos cerré bien el 2023 como campeón del mundo. Para el 2024 espero pelear por lo menos tres veces. No estoy peleando muy seguido y no me gusta. El 2024 será mejor ganando”, concluyó Rodríguez.