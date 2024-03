El destino preferido de Emmanuel “Manny” Rodríguez para su próximo compromiso dentro de un ring era Puerto Rico. En su lugar, el puertorriqueño tendrá que hacer la larga travesía hasta Osaka, Japón, para arriesgar la faja de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) ante Ryosuke Nishida el próximo 4 de mayo.

El pasado enero, Kameda Promotions ganó el derecho para presentar el combate gracias a que presentó una oferta de $300,000 durante una subasta citada por la FIB. Fresh Promotions, empresa a cargo de la carrera de Rodríguez, ofreció $250,000 con la intención de que el combate ocurriera en Puerto Rico. A Rodríguez le corresponderá el 65% ($195,000) de la suma ganadora, mientras que Nishida cobrará el restante 35% ($105,000).

PUBLICIDAD

Rodríguez no tiene la intención de derramar lágrimas por ello e insistió que se preparará a conciencia para el retador japonés.

“Me hubiese gustado que le pagaran a Nishida lo que quisiera por venir a Puerto Rico. No ganamos la subasta. Cuando me hice campeón mundial (2018) fue en el extranjero. Sé lo que es ir a la casa del trompo. No es algo nuevo y sé lo que es ganar en el gallinero ajeno”, insistió Rodríguez desde Jiquipilco, México, donde se encuentra acuartelado entrenando. “Voy a ganar allá (Japón)”.

Rodríguez recuperó el cinturón de la FIB, versión de las 118 libras, cuando superó a Melvin López por decisión unánime el pasado agosto. Ahora le corresponde cumplir con la primera defensa obligatoria ante el primer clasificado.

“Después quiero unificar, ir detrás de los otros campeones”, señaló.

Actualmente, Takuma Inoe es el monarca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Alexandro Santiago es el campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Jason Moloney el reinante titular de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Antes de mover la fichas para unificar, Rodríguez tendrá de lidiar con Nishida, quien apenas tiene ocho combates en el boxeo rentado.

“Los japoneses se distinguen por la disciplina en cualquier deporte. Tiene pocas pelea y en la experiencia le llevo ventaja. Pero por más disciplinado que sea, está en su país y algo siempre distrae. Nishida en un buen peleador por lo que he visto, pero no debo tener problemas en ganar. No lo veo una cosa del otro mundo. Tengo que imponerme desde el principio e ir a ganar asaltos cómodo. Mi mentalidad tiene que ser distinta”, afirmó.

Rodríguez reconoció que llegará a Japón con la mentalidad de retador.

“Aunque soy el campeón, todo está planchado para él (Nishida). Tengo que ir allá (Osaka) en las mejores condiciones. Hace una semana y media que se comenzó la etapa dura, entreno a otra hora para recibir la atención que necesito porque hay que hacer los ajustes alejado de los demás muchachos. Eso me ayudará en cuestión de la pelea”, compartió el púgil de 31 años.