El boxeador puertorriqueño Emmanuel “Manny” Rodríguez, quien este sábado estaba supuesto a combatir contra el filipino Nonito Donaire en un cartel en Uncasville, Connecticut, no tiene una preocupación mayor sobre el cambio de rival que le pondrá a pelear ante el invicto Reymart Gaballo (23-0, 20 KO) en un pleito en el que estará en juego la faja interina de las 118 libras del Consejo Mundial de Boxeo.

Rodríguez (19-1, 12KO), quien hoy miércoles viajó hacia Connecticut, asegura que no tiene problemas de enfrentar a un peleador invicto, quien reemplaza a Donaire, quien hace más de una semana tuvo que renunciar al combate debido a que arrojó positivo a coronavirus.

“No me molesta el cambio porque (Gaballo) es más o menos el mismo tipo de boxeador que Nonito. Tiene el mismo plan de pelea así que no ha sido necesario hacer grandes cambios ni tantos ajustes. Para mí, todo sigue igual”, dijo Rodríguez (19-1, 12 KO) antes de viajar para la cita del sábado.

Rodríguez, con una victoria en el pleito del sábado, estará obligado contractualmente a enfrentar al francés Nordine Ouabaali, campeón en receso por haber dado positivo al coronavirus el pasado octubre.

“Hace tiempo nos habían mencionado de la posibilidad de una pelea contra Gaballo. Cuando nos dijeron del cambio no me sorprendió. No me molesté, ni me desanimé porque lo importante es subir al ring para botar el moho. Gaballo es el que me pusieron de frente, contra ese es el que hay que pelear y estoy preparado”, afirmó Rodríguez, quien no pelea desde mayo de 2019 cuando perdió por nocaut técnico a menos del japonés Naoya Inoue.

El boricua aseguró que no está centrado en disipar las incertidumbres sobre su futuro en el boxeo rentado.

“Nunca he sido el tipo de persona que responde a los comentarios de las personas, pero estoy seguro que el sábado estarán pendientes y ahí tendrán la oportunidad de ver con sus propios ojos”, respondió Rodríguez.

El combate será la atracción estelar de la cartelera que será transmitida por Showtime desde las 10:00 p.m., hora de Puerto Rico.