Emmanuel “Manny” Rodríguez y Melvin “Melo” López superaron el primer estorbo camino a la pelea del sábado por el vacante cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), versión gallo (118 libras).

El pleito encabezará la cartelera que tendrá como escenario el MGM National Harbor en Maryland. La trasmisión estará a cargo de Showtime desde las 9:00 p.m.

López (29-1, 19 KO) subió primero a la báscula y marcó 117 libras. Luego le correspondió a Rodríguez (21-2, 13 KO), quien detuvo la báscula en 118.2 libras. El puertorriqueño tuvo que despojarse de toda la vestimenta y entonces hizo el peso máximo.

“No me causó preocupación porque ayer (jueves) hizo 117.9 libras. Comí porque no me iba a sacrificar pasando hambre. Estaban en 120.5 y, aunque sabía es mucho, hay peleas que se pierden en el pesaje. Estaba consciente que iba a pesar un poco. Me levanté en 119.1 y a veces el cuerpo no tiene de donde más sacar, pero pude bajar esa libra para hacer el peso”, dijo Rodríguez, quien en el 2018 se hizo campeón de la FIB por primera vez.

Rodríguez y López tendrán que regresar a la báscula el sábado por la mañana. Ninguno de los dos podrá exceder las 128 libras como parte de la reglamentación de la FIB.

“Ya el trabajo está hecho. El más difícil era pesarse. Ahora, a comer y recuperarme al 100% para el sábado dar batalla. El cuerpo necesita de un plato fuerte, así que comeré arroz chino con camarones. Mañana, un buen desayuno, luego almuerzo y algo sencillo en la tarde para subir entre 12 y 15 libras antes de la pelea”, dijo.

López tendrá su primera oportunidad para conquistar una faja mundial.

“Dice que es el mejor de la división y que intentará demostrarlo. Pero voy a hacer lo mismo. Voy a tratar de demostrar que soy el mejor. Voy a darlo todo por el título. Para todos los que vean el sábado, haré todo lo que pueda para traer el título a casa”, señaló.

En una de las peleas preliminares, el humacaeño Jonathan “Boom Boom” López (8-0-2, 4 KO) pesó 118.2 libras para enfrentar a Michael Angeletti (8-0, 7KO), quien hizo 117.8 libras. El combate será a 10 asaltos.