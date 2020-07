Fajardo. McWilliams Arroyo confía que la tercera será la vencida cuando el próximo 15 de agosto intente nuevamente conquistar ese escurridizo cetro mundial retando a Julio César Martínez, actual monarca de las 112 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El pleito será en Tulsa, Oklahoma, y transmitida por la aplicación DAZN.

“Pienso que la experiencia me ayudará muchísimo. Con el entrenamiento que tengo y usando la inteligencia, entiendo que tengo altas posibilidad de obtener el título”, dijo Arroyo (20-4 y 15 KO).

La primera oportunidad de Arroyo ocurrió en el 20114 cuando enfrentó a Amnat Ruenroeng por la faja mosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). El boricua perdió por decisión dividida. Luego, en el 2016, retó a Román “Chocolatito” González, entonces campeón de las 112 libras del CMB.

Después de probar suerte en la categoría súper mosca (115 libras), Arroyo optó por bajar de peso. Desde que firmó con Miguel Cotto Promotions ha ganado tres peleas consecutivas que le han valido para colocarse como el retador de Martínez.

Arroyo es consciente que otro revés sería un duro golpe para su carrera, particularmente porque tiene 34 años.

“Puede ser que me desanime, pero no estoy pensando en una derrota. Voy bien positivo y con muchas ganas para coronarme campeón”, sostuvo.

Arroyo estaba esperanzado de que el combate contra Martínez hubiese ocurrido durante la primavera. Sin embargo, los planes fueron detenidos cuando comenzó la pandemia por el virus COVID-19. El boricua, aun así, se mantuvo entrenando y esperando pacientemente por el momento.

Desde que firmó con Miguel Cotto Promotions lleva tres triunfos al hilo, logrando así una pelea titular. (David Villafane/Staff)

“Me siento bien. Desde que firmé con Miguel Cotto Promotions no he tenido esa preocupación de cuándo voy a pelear. Obviamente, ahora estoy en un receso, pero les ha ocurrido a todos debido al coronavirus. Nunca he dejado de entrenar y para el 15 de agosto voy con una buena preparación”, explicó.

Arroyo se vio en la obligación de ser selectivo y cuidadoso al momento de seleccionar compañeros para las sesiones de guanteos para evitar un posible contagio. Además, entrenó en su hogar preparándose para Martínez.

“Su estilo de pelea es ser agresivo, o sea, hay que ser bien cauteloso. Me gustan las peleas así y entiendo que estará llena de mucha acción. Tendré que estar muy vivo, pendiente y pensar que el campeonato es mío”, indicó.

“Espero que esta vez sea la vencida”.