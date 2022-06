Durante los pasados dos años, entre McWilliams Arroyo y el campeonato de la división mosca del Consejo Mundial de Boxeo en propiedad se ha interpuesto un nombre: Julio César Martínez.

El peleador puertorriqueño que hace campaña en las 112 libras dice que “es frustrante” y “una falta de respeto” del mexicano el que se mantenga retirándose debido a lesiones o enfermedades en la misma semana de la pelea. Que debe tomar una decisión.

“Llevamos dos años en esto. Es la tercera ocasión que nos pasa lo mismo, que días antes de la pelea es cancelada. Es frustrante. Uno gasta tiempo, dinero en dietas, guanteos, viajes, sacrificio…para que sucedan estas cosas. Que suceda una vez…está bien. Pero ya tres veces con la misma persona está duro”, dijo Arroyo desde San Antonio, donde permanecía tras la cancelación de su combate del sábado.

Arroyo quedó fuera de la cartelera en esa ciudad que estelarizarían Jesse Rodríguez y Srisaket Sor Rungvisai el sábado en un choque por la corona supergallo del CMB. Martínez se retiró del combate con Arroyo el miércoles por estar enfermo.

Haciendo un recuento de su historia con Martínez, Arroyo dijo que la primera pelea programada “fue en agosto del 2020, pero en la semana de la pelea le dio una infección respiratoria. Luego, en febrero del 2021 íbamos a pelear y el día antes del pesaje dijo que se había lastimado una mano”, recordó el fajardeño.

“Luego peleamos, pero pasó el incidente del cabezazo (accidental, la pelea fue declarada ‘no contest’) y teníamos que hacer una revancha inmediata. Pero, a él le dieron permiso para pelear fuera de peso (con Chocolatito Martínez en la división supermosca, 115 libras) y tampoco hizo el peso”, dijo Arroyo.

Martínez cayó derrotado por decisión unánime ante Chocolatito, pero “la dieron la oportunidad de volver a bajar de peso, o si no perdía el título (mosca). Así que decidió bajar, se cuadró esta pelea y dos días antes del pesaje se enfermó”.

Medios especializados en boxeo y seguidores del boxeo argumentan, con o sin razón, que los problemas de Martínez podrían tener su raíz en que no logra hacer las 112 libras. Arroyo no quiso entrar en esa discusión, pero sí afirmó que hay algo raro.

“Yo no puedo comentar de eso. No puedo argumentar por alguien que no está aquí. Hay que preguntarle a él. Pero yo siento que es una falta de respeto. Yo pienso que si estás teniendo problemas de salud, atiende eso primero y cuando tu salud mejore, regresas. Échate a un lado y vuelve cuando estés bien”, dijo Arroyo.

“Porque no es justo que yo lleve dos años con mi equipo de trabajo tratando de hacer esta pelea y siempre pasa algo. Está bien que pase una vez, pero tres veces…ya hay algo mal”, agregó.

Arroyo confirmó que su grupo de trabajo le solicitaría al Consejo Mundial de Boxeo, que preside el mexicano Mauricio Sulaimán, que se des[oje a Martínez de la corona y se la otorguen a él, que, de hecho, es el campeón interino de la división.

“Se está hablando de eso, porque soy campeón interino y para eso está un campeón interino. Por cierto, soy campeón interino porque una de esas otras veces que él dijo que se lastimó, yo tuve que pelear por el título interino con otro (Abraham Martínez), porque días antes él (Martínez) se retiró de la pelea”, explicó.

“Llevo dos años tratando de hacer esta pelea. He cumplido con todo. Hicimos una pelea con otra persona debido a que él (Martínez) se salió. O sea, que creo yo que hace tiempo debiera yo estar peleando por ese título o hasta defendiéndolo”, afirmó. “Yo tengo un título interino. Somos dos los campeones ahora mismo. Si él no puede pelear y está enfermo, pues a un lado. Entiendo que hay que tomar cartas en el asunto porque imagínate…¿para qué tienen un campeón que no pelea?”, manifestó.

Finalmente, Arroyo dijo que sabe que el trámite de que le otorguen la corona, si el CMB accede a hacerlo, no sería de un día para otro, porque el asunto lo trata la junta de directores del organismo.

Sulaimán, luego de enterarse del nuevo retiro de Martínez, escribió en su cuenta de Twitter que el CMB “lamentaba profundamente la salida de Julio César Martínez ante el campeón interino McWilliams Arroyo. Los detalles exactos no nos han sido revelados. El CMB atenderá esta terrible situación”.