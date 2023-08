Cuando el nicaragüense Melvin “Melo” López suba al ring para disputar con Emmanuel “Manny” Rodríguez el vacante cetro de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) este sábado en Baltimore, estará acompañado por una racha de ocho triunfos consecutivos, incluyendo siete por nocaut.

López confía que eso le servirá a su favor durante el pleito estelar de la cartelera que tendrá como escenario el MGM National Harbor en Maryland la noche del sábado.

“Voy a dejarlo todo el sábado en el ring. Esto no es una rivalidad personal. Se trata de un deporte y que gane el mejor. Nunca digo que voy a noquear. La preparación es la que manda. Me he preparado para darlo todo en los 12 asaltos y si surge la oportunidad lo voy a cazar como a cualquier presa”, dijo López durante la conferencia de prensa con los principales participantes de la función que será transmitida por Showtime.

PUBLICIDAD

Rodríguez no tardó en responder a los comentarios de López.

“Viene de todas esas victorias consecutivas, pero ninguna ha sido contra un peleador como yo. Él y su equipo lo saben. Esa racha se terminará el sábado, garantizado”, recalcó el boricua.

Actualmente, Nicaragua no cuenta con un campeón mundial y López está motivado para cambiar esa realidad.

“Ganar el campeonato sería realizar el sueño que he tenido desde pequeño. Sería un orgullo sumar mi nombre a la lista de boxeadores nicaragüenses que han sido campeones mundiales. Si él (Rodríguez) es el mejor, lo tendrá que demostrar el sábado. Me quiero llevar ese título, él también, así que vamos a dar el todo por el todo”, sostuvo López.