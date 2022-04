Nueva York. Nació en Filadelfia, pero la familia es del sector Santa Clara del barrio Sumidero en Aguas Buenas, donde también tiene una casa.

Miguel Cartagena es otro peleador de la familia extendida de la diáspora, un filadelfiano que visita a Puerto Rico varias veces al año y que junto con Amanda Serrano, tendrá la oportunidad de subirse el sábado al cuadrilátero más famoso del mundo: el del Madison Square Garden.

“Me hace muy feliz estar aquí. Estoy súper emocionado de estar peleando en la Meca del boxeo. Los grandes peleadores todos han pasado por aquí. Esto es New York City, cerca de casa, y esto va a estar lleno de puertorriqueños”, manifestó Cartagena.

“Me siento muy orgulloso, muy feliz porque es mi primera vez en el Garden. Tuve tres o cuatro peleas que se cayeron y ahora estoy ready para esta pelea”, agregó.

Cartagena, apodado ‘No Fear’, es un peleador de 29 años que cuenta con marca de 17-6-1 con ocho nocauts. Entre sus seis derrotas lo han noqueado tres veces.

Este contó que ganó los Golden Gloves a la edad de 16 años y que estuvo con el equipo olímpico de Estados Unidos del 2012 en una gira realizada por Europa. Ese equipo incluyó a figuras como Errol Spence y Jamel Herring.

Y hablando de olímpicos, la tarea de Cartagena el sábado no es nada de fácil.

Su rival lo es Galal Yafai, el británico de origen yemení que se colgó el oro de la división mosca en las Olimpiadas de Tokio 2020. Este se convirtió en profesional a principios de este año y en su primera pelea en el boxeo rentado, el zurdo derrotó a Carlos Vado Bautista y se apoderó el cetro del Consejo Mundial de Boxeo.

En su primera pelea. Su marca es de 1-0-0 con un nocaut.

“Sé que voy a pelear con Galal Yafai. Es un campeón olímpico. Pelea bien. Pero el sábado en la noche yo seré mejor”, dijo con firmeza Cartagena. “Estoy muy confiado de mi entrenador y del trabajo que he hecho. He entrenado durante mucho tiempo y he estado pidiendo una pelea grande…así que estoy listo”.

Se le preguntó si creía que esta era su oportunidad de brillar. Lo ve de otra manera.