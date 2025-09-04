Miguel Cotto Promotions montará este sábado la cartelera “Boxeo Caliente” en el Auditorio Municipal de Comerío en la que el protagonista será Ellison Rivera (3-0, 2 KO’s), un prospecto oriundo de la “Perla del Plata”.

El nativo del barrio Río Hondo enfrentará al debutante Jacob Daniel en la pelea estelar, programada a cuatro asaltos en la división superpluma.

“Estoy muy contento de pelear en casa y representar a mi pueblo. Espero darles una noche llena de acción y orgullo”, dijo Rivera en un comunicado de prensa.

A su vez, el moroveño Yadiel Alomar (4-0, 3 KO’s) arriesgará su invicto frente al mexicano Alejandro Victoria en un combate a cuatro rounds en las 130 libras.

“Nos llena de alegría poder traer una noche llena de emoción y talento a nuestro pueblo. Comerío siempre apoya el deporte y esta cartelera será una muestra del talento que Puerto Rico tiene para ofrecer”, expresó el alcalde de Comerío, Irvin Llomar, en declaraciones escritas.

El evento, cuyos boletos están disponibles en PR Ticket o llamando al (787) 200-7110, se completará con otros cinco pleitos adicionales.

William “Piru” Guzmán chocará con el experimentado Charlie Clemente en el peso pluma. Además, Ryan Rodriguez expondrá su invicto ante Carlos Matos en las 145 libras.

Alberto “El Ruso” Pagán también se medirá a Alfredo Mejías en las 170 libras y Kevin Santini debutará frente a Miguel Ruíz en las 132 libras.