El exboxeador orocoveño Prichard Colón falleció este jueves, a sus 33 años.

El deceso fue confirmado por su papá y exentrenador, Richard Colón, a través de las redes sociales.

“Buenos días mi gente. Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal, ahora está en mejor mundo”, escribió su papá en su cuenta de Facebook.

“Hice todo lo posible por cumplirle su deseo, su sueño de traerlo de vacaciones a Puerto Rico como tanto él deseaba pero no se pudo. Gracias por tantos años de amor y oraciones. En la medida que puedan por favor manténganos en oraciones”, agregó.

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No se ofrecieron mayores detalles sobre su fallecimiento.

Colón fue considerado un prospecto del boxeo. En su corta carrera acumuló récord de 16-1, con 13 triunfos por la vía del nocaut.

Sin embargo, su carrera se vio tronchada abruptamente el 17 de octubre de 2015 cuando enfrentó al estadounidense Terrel Williams en el EagleBank Arena de Fairfax, Virginia.

Prichard Colón (15-0, 12 KO) viene de una sensacional victoria por nocaut en el segundo asalto sobre Michael Finney (12-4, 2 KO), pelea por ESPN que dejó gran impresión en los fánaticos del boxeo. (Archivo / GFR Media)

Williams le propinó al boricua varios “golpes de conejo”, que se dan de forma ilegal en la nuca, ante lo que muchos consideraron como una indiferencia del árbitro Joe Cooper. Luego de concluido el combate, el orocoveño fue llevado al hospital donde más adelante le diagnosticaron lesiones cerebrales irreversibles.

De acuerdo con un video publicado el miércoles en su cuneta de Facebook, el exboxeador continuaba con sus terapias, con el deseo de volver a caminar.

Al momento de su fallecimiento vivía en Estados Unidos.