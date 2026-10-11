El boxeo puertorriqueño está de luto tras la muerte de Wilfredo “Bazooka” Gómez, uno de los púgiles más destacados en la historia deportiva de la Isla.

El excampeón mundial falleció el sábado a las 9:00 p.m., a los 69 años, informó su hijo, Wilfredo Gómez Jr., durante una intervención en Telemundo.

Gómez Jr. indicó que ofrecerá más detalles sobre el fallecimiento durante el domingo. Días antes, el pasado miércoles, había publicado un mensaje en las redes sociales en el que pidió oraciones por la salud de su padre.

En los últimos años, el legendario boxeador enfrentó problemas de salud y padeció daños cerebrales asociados con su prolongada carrera sobre el cuadrilátero.

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Nacido en San Juan el 29 de octubre de 1956, Gómez dejó una huella imborrable en el boxeo al conquistar campeonatos mundiales en tres divisiones: supergallo, pluma y superpluma. Cerró su trayectoria profesional con marca de 44 victorias, tres derrotas y un empate, incluidas 42 victorias por nocaut.

Según publicó EL Nuevo Día, Gómez conquistó su primer campeonato mundial a los 20 años, cuando derrotó por nocaut al surcoreano Dong Kyun Yum, entonces campeón supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en un combate celebrado el 21 de mayo de 1977 en el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan.

A partir de esa victoria, dominó durante años la división de las 122 libras. Defendió su corona mundial en 17 ocasiones y ganó todos esos combates por nocaut, una hazaña que contribuyó a consolidar su reputación como uno de los pegadores más temidos de su época.

Su primera derrota profesional llegó el 21 de septiembre de 1981, cuando cayó ante el mexicano Salvador Sánchez. Gómez no tuvo la oportunidad de disputar una revancha, pues Sánchez murió al año siguiente en un accidente automovilístico.

Antes de convertirse en una estrella del boxeo profesional, Gómez representó a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. Dos años después, ganó la medalla de oro en el primer Campeonato Mundial de Boxeo Aficionado, celebrado en La Habana, Cuba, en 1974.

Su legado recibió reconocimiento internacional en 1995, cuando fue exaltado al Salón de la Fama del Boxeo Internacional.

Con sus títulos mundiales, sus impresionantes números y su dominio en el cuadrilátero, “Bazooka” Gómez se convirtió en una figura emblemática del deporte puertorriqueño.