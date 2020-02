El peso súper gallo Carlos “Purín” Caraballo todavía no ha llegado al máximo de asaltos en 13 peleas. El fuerte pegador de Guayanilla mejoró su récord a 13-0 con 13 nocauts después de fulminar a Mike Oliver en el primer asalto.

Oliver colocó una rodilla en la lona cuando recibió un gancho de izquierda al costado. Poco después, Caraballo acertó una derecha al rostro que hizo caer a Oliver. El referí Ramón Peña detuvo la pelea.

“Trabajé para el golpe porque sabía que Oliver es zurdo”, dijo Caraballo, quien enseguida hizo un llamado para enfrentar a alguno de los boxeadores clasificados en las 118 libras.

“Que vengan los retos ahora, estamos listos para ellos. Tenemos en planes volver en abril en el Clemente. Nombre en particular no tengo en mente, solo me quiero clasificar y pelear por un título regional o latino”, aseguró Caraballo.

Impresionante debut

Oscar “El Pupilo” Collazo quería dejar una buena impresión en su primer compromiso en el boxeo rentado. El medallista de oro panamericano cumplió.

Collazo se apuntó una victoria por nocaut técnico en el tercer asalto sobre el mexicano Vicente Castro en su debut en el boxeo rentado.

El joven de Villalba fue el agresor durante los primeros tres minutos del combate. No desperdiciaba golpes, procuró ser preciso, particularmente con los ganchos al cuerpo y upper cuts que mantuvieron a Castro fuera de balance. Pero el mexicano resistió todo lo que Collazo trajo a la mesa. Aunque recibía castigo en los planos bajos, Castro no dobló rodillas fácilmente.

Sin embargo, en el tercer episodio, Collazo presentía que su oponente estaba listo para caer. Una ráfaga de golpes provocó que el referí Janny Guzmán interviniera para detener la acción.

Oscar Collazo conectó un upper cut de derecha en el rostro de Vicente Castro. (David Villafane/Staff)

“Me sentí súper bien, fuerte. Mi expectativa era terminar la pelea entre el tercer y cuarto asalto y así fue”, reaccionó Collazo. “No sentí nervios, aunque sí un poco ansioso por los guantes”, agregó.

Collazo explicó que Castro fue un oponente complicado porque bajaba la cabeza frecuentemente.

“No pude colocar los golpes que quería. No salió duro sabía que no era un pegador. En el tercer asalto vio que se baja mucho y usé los movimientos laterales”, sostuvo.

El púgil adelantó que podría pelear nuevamente el próximo abril en el Coliseo Roberto Clemente.

“Tengo entendido que las pruebas van a llegar rápido, me van a echar rivales de calidad, pero se que tengo los kilates y estaré preparado para cualquiera”, concluyó Collazo.

Exitoso regreso de Martínez

Por otro lado, José “Chiquiro’ Martínez (20-1-1, 13 KO) venció al colombiano Yeison “El Mulo” Vargas (17-1, 12 KO) por nocaut técnico en el segundo. Fue la primera pelea de Martínez desde enero de 2019.

Martínez visitó la lona en el primer episodio con lo que pareció un inofensivo gancho de izquierda de Vargas. Desde entonces, Martínez apretó el paso atacando los planos bajos del colombiano.

En el segundo, el puertorriqueño salió agresivo desde que salió de la esquina. La estrategia tuvo éxito. Martínez derribó a Vargas con una recta de derecha en el mentón. Enseguida continuó el ataque hasta que visitó la lona por segunda vez.

Después de un segundo conteo de protección del referí Ramón Peña, Martínez continuó castigando la anatomía de Vargas hasta que fue detenida la acción.

El resultado oficial es nocaut técnico en el 1:23 del segundo episodio.

“Es un peleador fuerte y no esperaba esa mano, pero me recuperé. En la esquina me dijeron que me fajara con él mete para meterle las manos. En la primera caída sabía que lo tenía, pero cuidándome porque tiraba golpes de vez en cuando”, reaccionó Martínez.

El púgil de Las Marías espera volver al ring antes del verano.

“Es la primera vez que peleo en 118 libras y lo que busco es clasificarme nuevamente", concluyó.

En las atracciones preliminares de la función, Emmanuel Rodríguez mejoró a 6-0 con dos nocuats luego de fulminar de un golpe al cayeyano Bryan Álvarez en el segundo asalto. La pelea fue pareja hasta que Rodríguez atinó un derechazo en la parte superior de la cabeza de Álvarez, quien cayó al suelo y no se incorporó.

El referí Janny Guzmán comenzó el conteo de rutina, pero no terminó cuando se percató que Álvarez no estaba en condiciones para continuar. El resultado oficial es nocaut en el minuto 2:54 del segundo.