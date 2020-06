El promotor Javier Bustillo tenía los dedos cruzados para que se le permitiera celebrar una cartelera de boxeo con espectadores el 18 de julio en Lajas.

Sin embargo, la nueva orden ejecutiva que anunció la gobernadora Wanda Vázquez el jueves que todavía mantiene a los deportes de contacto entre las prácticas que no se pueden realizar. Para Bustillo, presidente de Universal Promotions, la determinación cayó como un balde de agua fría.

“Estoy fuera de combate para julio. Tenía la esperanza de que se dijera algo más positivo, estaba entusiasmado con la posibilidad de que volvería el boxeo, pero me quedé frío”, reaccionó Bustillo. “Voy a tratar nuevamente en septiembre”.

Bustillo sostuvo que los reclamos comunicados directamente a la oficina de la secretaria del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Adriana Sánchez Parés, no han sido atendido.

“Hay una mala asesoría hacia la secretaria. Le hemos enviados cartas ofreciendo que se le harán las pruebas del COVID-19 a los muchachos el día antes y el mismo día de las peleas. No hay riesgos. También la comunicamos que la cartelería sería al aire libre en un parque de béisbol. Van a permitir que la gente vaya a un cine, un lugar que está comprobado que es un lugar de más contagio”, recalcó.

Bustillo mencionó que a Sánchez Parés le han enviado los protocolos que serían implementados durante una función, pero no han recibido una contestación.

“A la secretaria (Sánchez Parés) no le ha importado el boxeo. Llevo mucho tiempo en el boxeo y es la primera que nos hace caso. Todos los anteriores han atendido el boxeo, pero ella no nos escucha, ni nos ha dado audiencia. Le he enviado dos cartas que no ha contestado. Ha ignorado lo que he dicho públicamente”, señaló Bustillo.

Por otro lado, adelantó que tiene la intención de comunicarse directamente con Vázquez Garced.

“Haré un esfuerzo de presentar la propuesta a la gobernadora. El boxeo depende de tener público para poder cubrir los gastos del montaje y pagarles a los boxeadores. Estoy seguro que la Comisión de Boxeo va a requerir que se le pague a los oficiales y para eso es necesario tener televisión y asistencias con un protocolo de limpieza y salubridad. El público es importante porque es la principal fuente de ingreso. Aunque (los promotores) somo un grupo pequeño, hay muchas familias que dependen del boxeo. No es un sector grande, pero estamos sufriendo particularmente los boxeadores que son contratistas independientes y no reciben los beneficios por desempleo”, explicó.

“En este escenario, el boxeo ha sido ignaro y está sufriendo”, agregó.

Bustillo apunta hacia septiembre para presentar una función en Juncos.

“Lo que quiero es que se pueda dar boxeo”, concluyó.