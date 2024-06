Verona, Nueva York. El Salón de la Fama del Boxeo Internacional oficialmente tendió la alfombra roja para darle la bienvenida al puertorriqueño Iván Calderón.

En una emotiva ceremonia, Calderón se convirtió en el 12do boxeador puertorriqueño que es exaltado en el recinto, localizado en Canastota, Nueva York para hacerle compañía a Sixto Escobar, Pedro Montañez, Carlos Ortiz, José “Chegüi” Torres, Wilfredo Gómez, Wilfred Benítez, Edwin “Chapo” Rosario, Félix “Tito” Trinidad, Héctor “Macho” Camacho, “Cocoa Kid” Herbet Lewis y Miguel Cotto. Además, forman parte del recinto el árbitro Joe Cortez y el fenecido columnista de boxeo Mario Rivera Martinó.

La clase del 2024 también cuentan con Ricky Hatton, Michael Moore y Diego Corrales, este último de manera póstuma. Además, reconocieron a Jane Couch y Ana María Torres en la rama femenina y a Jackie Kallen en la categoría de no participantes.

Calderón se convirtió en el 12do boxeador puertorriqueño en el recinto de los inmortales. ( Carlos Rivera Giusti )

Jimmy Lennon Jr tuvo la encomienda de presentar a los inmortales como maestro de ceremonia y al llegar el turno de Iván Calderón el boricua se levantó sonriente de su asiento, tiró algunos golpes al aire y saludó a los presentes, en medio de aplausos.

“Nunca pensé que sería un campeón mundial, ni tener la carrera que tuve. De hecho, no me gustaba el boxeo, ni siquiera verlo. Soy el ejemplo de que nunca es tarde para firmar. Me hice profesional a los 26 años de edad, gané dos títulos mundiales, hice múltiples defensas y ahora soy un Salón de la Fama...” , dijo Calderón, quien batalló para contener las emociones cuando mencionó a sus hermanas, su esposa y su hija menor que estaban presentes.

“A mi madre Carmen Iris Alvarado le tengo que agradecer porque no está conmigo. Hoy mi sueño se hizo realidad, estoy en el Salón de la Fama. Que viva Puerto Rico”.

Imagen de los integrantes de la clase 2024 del Salón de la Fama del Boxeo Internacional. ( Carlos Rivera Giusti )

El boricua reconoció la aportación de las féminas en el boxeo, dos de las cuales fueron reconocidas en la ceremonia. También resaltó el hecho de que los presidentes de los tres principales organismos del boxeo, Mauricio Sulaimán (Consejo Mundial de Boxeo), Gilberto Mendoza, hijo (Asociación Mundial de Boxeo) y el boricua Francisco “Paco” Valcárcel, los tres son latinos.

Calderón participó en las actividades de rigor durante los días previos a la ceremonia. Una de las más emblemáticas es la creación de un molde de la mano que eventualmente formará parte de las exhibiciones en el Museo del Salón de la Fama. También estuvo en las sesiones de firmas de autógrafos y en la Caravana de Campeones por el Distrito de Canastota.

Después de completar su participación en los Juegos Olímpicos Sidney 2000, Calderón se unió al establo de talento de la empresa Top Rank. En el 2003 conquistó la faja de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), versión de los 105 libras. La defendió con éxito en 12 ocasiones antes de subir de categoría para perseguir un segundo cinturón. En el 2008, logró su cometido cuando destronó al mexicano Hugo Cazares, entonces monarca de la OMB en las 108 libras.

La placa que acredita a Iván Calderón como miembro del Salón de la Fama del Boxeo Internacional. ( Carlos Rivera Giusti )

Al final, Calderón cerró el libro de su carrera en el 2012 con un balance de 35-3-1 con seis nocauts.

Durante la ceremonia, algunas de las personalidades del boxeo tuvieron palabras de elogio para Calderón.

“Iván merece una disculpa pública de mi parte. Peter Rivera, quien era su manejador, vino donde mí para solicitar una oportunidad para este joven. Le dije que tengo amigos en el hipódromo que podría llamar para que se probara como jinete. Esta es una disculpa pública de mi parte porque ahora eres un Salón de la Fama, Felicidades Iván”, sostuvo “Paco” Valcárcel, presidente de la Organización Mundial de Boxeo durante su alocución en el podio.

En su turno al podio, Calderón le respondió a Valcárcel.

“Paco, te equivocaste conmigo... mírame, soy un campeón mundial”, dijo en un momento jocoso de su mensaje.

la primera aparición de Calderón en la boleta de la Asociación de Escritores de América (BWAA, por sus sigles en inglés) fue en el 2017. Después de una espera que se prolongó por siete largos años, Calderón finalmente fue selecionado en la votación de la Asociación de Escritores de Boxeo de América (BWAA, por sus siglas en inglés).

“Me hice fanático de Iván desde sus días como aficionado cuando estuvo en los Juegos Olímpicos con Miguel Cotto como compañero de equipo. Lo pude conocer como ser humano y es un inmenso placer tener en esta tarima al pequeño gigante”, dijo Mendoza hijo, presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en referencia a Calderón.

Otro de los momentos más emotivos de la actividad fue la presentación de Diego “Chico” Corrales, quien fue campeón en múltiples divisiones y falleció a la corta edad de 29 años a raíz de severas heridas que sufrió durante un accidente de motora. Lennon Jr lo presentó con el peculiar estilo que lo distingue dentro del ring.

Dos hijos de Corrales ofrecieron cortos mensajes recordado la gallardía, entusiasmo y corazón de guerrero que lo distinguió dentro y fuera del ring. Los presentes reconocieron a Corrales con una ovación de varios minutos.