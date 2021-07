El nuevo presidente de la Comisión de Boxeo Profesional, Jorge Colón Colón, tiene claro cuál es el objetivo inmediato del cuerpo adscrito al Departamento de Recreación y Deportes (DRD).

“La misión es revivir el boxeo en Puerto Rico”, aseguró Colón.

Ray Quiñones, secretario del DRD, delegó en Colón, así como los comisionados Luis Carlos Maldonado, Roberto Ramírez Anglada, Osvaldo González, Alberto Arroyo, Jorge Sosa y Elwood Cruz un puñado de encomiendas que espera repercuten en el resurgir de un deporte que se encuentra estancado en arena movediza desde la pandemia por el virus COVID-19.

Colón, natural de Orocovis, no es una cara nueva dentro de la Comisión. Ha sido integrante activo durante los pasados años. Anteriormente, representó al Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en Puerto Rico. Dicho nombramiento lo hizo Mauricio Sulaimán. A nivel personal trabajó en el sector privado, específicamente en farmacéuticas y, además, en la academia. Recientemente se acogió al retiro, pero permanece a la Junta de Directores de una cooperativa.

Colón ocupará la silla que deja vacante el excampeón mundial Víctor “Luvi” Calleja, quien presidió la Comisión desde abril de 2017 hasta el 2021. De hecho, se desconoce si Calleja estuvo bajo la consideración de Quiñones para continuar en el puesto.

“No quiero que me comparen con los (presidentes) anteriores porque todos hicieron cosas buenas. Todo ha evolucionado. No digo que los anteriores lo hicieron incorrecto porque Luvi lo hizo espectacularmente bien. Cada vez que abría la boca, traía contenido. No soy un campeón mundial, pero por alguna razón llegué a la Comisión. El mejor legado que podemos dejar es lo que hagamos de ahora en adelante. La pandemia nos tronchó y tenemos una realidad postpandemia. Nuestro enfoque debe ser facilitar el boxeo en Puerto Rico para que se pueden producir más campeones mundiales”, afirmó.

Colón formó parte de un limitado grupo de comisionados involucrados en la planificación y ejecución de las cuatro carteleras de boxeo que han sido escenificadas en la isla desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020.

“Fue mucho trabajo por las limitaciones que había establecido el Departamento de Salud. Al secretario (Quiñones) le gustó el estilo de trabajo que llevamos para los eventos de “Ring City USA”. Pudimos llevar con éxito las tres carteleras con sus respectivas ‘burbujas’.

Uno de los primeros encargos del grupo de comisionados será revisar el vigente reglamento del boxeo rentado. Colón entiende que será fundamental atemperar algunas prácticas con otras jurisdicciones.

“La tarea es monumental. El actual reglamento necesita cariño. La última vez que se le hizo una revisión fue en el 2016. Tenemos que mirar a la integración de tecnología como la repetición instantánea y otras cosas. Eso lo empezamos a ver mientras estuve trabajando con el CMB. Además, Quiñones quiere darle enfoque en la parte de la educación de los oficiales, técnicos, manejadores y promotores. Crear unos currículos para comenzar a educar. Queremos integrar a las organizaciones mundiales para que nos ayuden en el proceso de educar y certificar a los oficiales. Espero que todas nos salgas desde el punto positivo”, destacó.