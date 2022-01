Omar Rosario está decidido a seguir los pasos de Edgar “The Chosen One” Berlanga y Xander Zayas, quien fueron escogidos como los prospectos a seguir durante los pasados dos años.

El púgil puertorriqueño hizo tres peleas en el 2021 y espera duplicar esa cifra durante los próximos 12 meses. La primera prueba será contra Raekwon Butler (4-1) en el Turning Stone Resort and Casino en Verona, Nueva York, el 15 de enero. El duelo será a un máximo de seis asaltos.

“Estoy emocionado y listo para este reto. Estaba deseoso por tener mi primera prueba a seis asaltos porque me permitirá desarrollar mi plan de pelea. Así podré acomodar los golpes mejor y puedo hacer mi trabajo”, compartió Rosario (5-0, 2 KO).

“Las tres peleas del año pasado me fueron bien, salí con dos nocaut y la última la gané por decisión. En el 2022 vengo decido a conseguir la triple corona para Puerto Rico como “Prospecto del Año”. Primero fue Berlanga, luego Xander y ahora me tocará a mí. No lo veo como presión, sino es una meta que quiero alcanzar. Mis compañeros de escuadra me motivaron y me estoy disfrutando el proceso con la mejor compañía en Top Rank”, afirmó.

🇵🇷 𝗟𝗔 𝗡𝗨𝗘𝗩𝗔 𝗘𝗥𝗔 🇵🇷



La sangre nueva del boxeo boricua estará bien representada por @OmarRosario_PR el 15 de enero en el @TurningStone. #SmithGeffrard pic.twitter.com/x90ftjOxS5 — Top Rank en Español (@trboxeo) January 11, 2022

Rosario confía en comenzar el nuevo año en el pie derecho, particularmente, después de pasar las Navidades entrenando para el compromiso contra Butler.

“Es importante pelear en enero porque si todo sale bien puedo estar activo varias veces en el año. Siempre estoy en el gimnasio preparándome para los retos para demostrar que Puerto Rico sigue dando de qué hablar. Las Navidades las pasé haciendo dieta, pero son sacrificios que valen la pena porque esto es mi trabajo. Es el objetivo demostrar en cada pelea que estoy creciendo como boxeador y que tengo las herramientas para ser una de las próximas estrellas”, compartió.

Rosario indicó que está solo le resta marcar el peso de 141 libras.

“El trabajo está hecho. Ya trabajamos todo y lo que falta es bajar las últimas libras y la mejor parte que es disfrutar el escenario grande y la noche de la pelea que es precisamente el día de mi cumpleaños”, concluyó el joven de 23 años.