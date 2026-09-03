Catorce años después de hacer pública su homosexualidad mientras todavía estaba activo en el boxeo profesional, Orlando “El Fenómeno” Cruz aseguró que su determinación abrió una puerta para que otros atletas se sintieran con la libertad de hablar públicamente sobre su orientación sexual.

“Yo he servido de modelo para muchos atletas que han salido del clóset, como se conoce... Me han escrito por mensaje, que se sienten identificados conmigo mismo”, compartió Cruz, de 45 años, en una entrevista con Primera Hora , al recordar aquel momento en 2012 en el que se convirtió en el primer boxeador profesional masculino activo en hacer pública su orientación sexual.

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“Y eso me llena a mí de emoción y de alegría, de que otros atletas, gracias a mi valentía, pudieron decir que son atletas gay, hombres gay, mujeres gay”, relató, al mismo tiempo que recordó el caso del fallecido baloncelista Jason Collins, quien fue el primer jugador abiertamente gay en la NBA.

Collins murió el pasado mayo tras una lucha contra el glioblastoma etapa 4.

Orlando “El Fenómeno” Cruz y a su izquierda el activista Pedro Julio Serrano.

No cambiaría nada

A 14 años de aquel paso, mira hacia el pasado sin arrepentimientos y con la satisfacción de saber que su decisión le permitió dejar atrás una doble vida.

“Era algo que, como siempre he dicho, me lo quería sacar del sistema. Era un peso que tenía encima, pero sigo siendo el mismo, un Orlando Cruz servicial, amoroso y amigable. Nunca cambió nada”, manifestó.

“No quería vivir una doble vida. No quería vivir una vida de presión, como muchos están viviendo actualmente”, agregó el olímpico en Sidney 2000.

Su anuncio, que lo convirtió en un pionero dentro del boxeo profesional y en una figura de visibilidad para los atletas LGBTQ+, surgió cuando se encontraba en un momento importante de su carrera deportiva.

En su única pelea de campeonato, Cruz perdió por nocaut ante el mexicano Orlando Salido en 2013. (Archivo / GFR Media)

Cruz, quien se retiró en 2018 con marca de 25-7-2 y 13 nocauts, abrazó abiertamente su orientación sexual en un deporte tradicionalmente asociado con una imagen de dureza y masculinidad. Sin embargo, asegura que su decisión no le cerró puertas ni le restó oportunidades en su carrera.

En una de sus peleas llegó a vestir un pantalón de boxeo con los colores de la bandera LGBTQ+, mientras que en el pesaje utilizó ropa interior alusiva a la comunidad.

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“Me abrió mucho porque mucha gente me aplaudió. Me dijeron: ‘Guau, tu valentía deja mucho que decir. Lo dijiste en un momento crucial, que tú estabas en tu ‘peak’, que estabas en los rankings mundiales. Lo dijiste sin miedo y sin tabú. Fue siendo tú’”, recordó el excampeón latino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

“Eso es lo que yo quiero hacer, ser yo. No quiero aparentar una vida que no soy ni una mentira que no soy. Ahora vivo el día tras día como soy, feliz. Estoy sumamente contento y no me arrepiento”, añadió el también esposo de Kell Wynn desde 2021.

Durante un pesaje.

El ahora

Tras su retiro y antes de establecerse en la ciudad de Fort Lauderdale, en Florida, donde reside, Cruz trabajó en un gimnasio de boxeo en Miami.

Actualmente labora en el aeropuerto de Fort Lauderdale en el área que se recibe amplia variedad de cargamentos y situaciones que requieren rigurosos procesos de inspección y documentación.

“Yo recibo todo tipo de cosas: cadáveres, cenizas, flores, animales, etcétera. Si no doy permiso para que esa persona fallecida tenga sus papeles, pues no puede volar. Igual que las flores. Tengo que chequear que no tengan cocaína”, explicó.

Su empleo le permite estar en constante coordinación con la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y las autoridades agrícolas.

“En fin, me encanta lo que hago. Es algo diferente. Es algo que no es el deporte”, sostuvo el expeledor.

Juan Manuel “Juanma” López y Orlando “Fenómeno” Cruz durante su pelea estelar en el Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón. ( Suministrada / Universal Promotions )

Aunque pertenece a la diáspora, Puerto Rico, sin embargo, continúa siendo parte importante de su vida.

Cruz aseguró que visita la Isla entre dos y tres veces al mes, en parte por su colaboración en el podcast UPinion Divida de la promotora de boxeo Universal Promotions.

En ese espacio comparte opiniones con el excampeón mundial Juan Manuel “Juanma” López, con quien se enfrentó el pasado sábado en el Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón, en una reyerta en las 145 libras que tardó años en disputarse. López venció a Cruz por decisión unánime en una velada de Universal Promotions.