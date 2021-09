Orlando “Capu” González pedía a gritos por un oponente con prominente linaje para así determinar cuál es su proyección dentro de las 126 libras. La empresa promotora Top Rank lo ha complacido.

El próximo 9 de octubre, González enfrentará al cubano Robeisy Ramírez (7-1, 4 KO) durante una de las peleas preliminares del evento encabezado por el duelo entre los pesos completos Tyson Fury y Deontay Wilder en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada.

“Será una pelea importante en el momento pico de nuestras carreras. A pesar de que Ramírez tiene una derrota, lo he tomado muy en serio. He llevado la preparación hacia otro nivel para obtener una victoria contundente en el barajeo de las 126 libras”, compartió González (10-0, 10 KO).

“Necesito una prueba como esta y hemos hecho unos ajustes”, agregó.

González explicó que, a diferencia de campamentos previos, permanecerá tres semanas en el Albergue Olímpico en Salinas.

“La idea es tener más descanso y tiempo libre para concentrarme en la pelea, además de hacer más asaltos de guanteo. Ramírez es un peleador versátil y en el Albegue es más fácil concentrarme en lo que necesito hacer”, sostuvo.

“Sin duda, las peleas se ganan en el gimnasio, donde los dolores musculares son peores que hasta después de una pelea. Uno se está programando para las situaciones que pueda encontrar durante la pelea”, continuó.

González es consciente de que el ganador del combate dará un paso adelante hacia sus aspiraciones, mientras que el perdedor podría quedarse en el camino.

“La presión está sobre Ramírez. Me he estado proyectando, aunque subestimado. No tengo nada que perder, pero para Ramírez una derrota conmigo podría terminar su carrera ya que eran muchas la expectativas sobre él. La presión es para él. Para mi no tanto. Me mueve la motivación de lo que significa la pelea”, afirmó.