Orlando González probará el próximo 24 de abril la condición de la mano en la que sufrió una fisura durante la pelea que hizo el pasado agosto.

El púgil aguadillano tiene en agenda subir al ring ese día para enfrentar a José Antonio López durante la cartelera que tendrá como escenario el Silver Spurs Arena en Kissimmee, Florida.

“Siento la confianza de que está 100% porque la probé durante los guanteos fuertes y está recuperada”, aseguró González (16-0, 10 KO). “Siempre se quedan las dudas de si funcionará igual, pero como no ocurrió una fractura, solo la tuve que tener inmovilizada por varias semanas. Me atendieron los mejores doctores y me aseguraron que está bien”.

González explicó que la terapia recomendada fue baños de parafina, tratamientos con laser y ejercicios de fortalecimiento de la mano.

“Gracias al tiempo de recuperación, tuve la oportunidad de acoplarme a los trabajos de un preparador físico. Fueron dos elementos que ocurrieron en el tiempo perfecto porque me pude adaptar y estoy listo para participar de esta gran cartelera en Kissimmee”, sostuvo.

González no es un extraño de sufrir dolencias aunque las previas no lo mantuvieron alejado del ring por un prologando periodo.

“He tenido lesiones en los nudillos, pero en una mano. Me pasó temprano durante la pelea contra Diuhl Olguin. Supe lidiar con eso ya que uno crea una malicia para sobrellevar el contratiempo en la pelea. Me pasó y pude pelear los ocho asaltos y averiguar cómo reaccionan las manos con la diferencia en fortaleza”, mencionó.