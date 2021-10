Orlando “Capu” González llevará consigo varios planes para la pelea contra el cubano Robeisy Ramírez la noche del sábado en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada.

“Ramírez es un boxeador versátil, por lo que anticipo que será una pelea complicada porque tiene muchas cualidades. Vine con más de dos planes porque reconozco que durante la pelea pueden suceder muchas cosas”, confesó González (17-0, 10 KO) desde la sede del evento encabezado por el duelo entre los pesos completos Deontay Wilder y Tyson Fury.

El púgil puertorriqueño explicó que no permitirá que Ramírez establezca su estilo desde el asalto inicial.

“Eso es bien importante, no solamente por la condición de la pelea, también porque no soy el favorito, así que tendré que dar una buena impresión para ganar. Esos primeros asaltos serán cruciales para establecerme y no dejar que Ramírez se monte”, explicó.

El ganador del combate mejorará su condición dentro de las 126 libras. Actualmente, González aparece ocupando decimoquinto puesto en las clasificaciones de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

“Es la pelea más importante de mi carrera. Tiene mucho significado por lo que estoy bien contento y más motivado que nunca. Me siento con más ánimo de cara a la pelea porque sé que una victoria contundente me traerá cosas buenas. Estoy animado en estos últimos días a pesar de que son lo que dedico para hacer el peso”, concluyó González.