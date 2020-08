Tan pronto el peso pluma Orlando ‘Zurdo de Oro’ González regresó a Puerto Rico después de vencer a Luis Porozo por decisión unánime el pasado junio, identificó una serie de áreas a las que necesitaba ponerle atención para mejorar su rendimiento.

Enseguida contactó a un preparador físico y, además, a una nutricionista para que le asistiera camino al compromiso ante Diuhl Olguin durante la cartelera que tendrá como escenario el Osceola Heritage Park en Kissimmee, Florida, el 28 de agosto.

“Por el asunto de la pandemia no se pudo hacer un entrenamiento físico de primera. No es que para Porozo no estaba preparado, solo que acogimos los conocimientos de otras personas. Ahora me siento mucho mejor”, afirmó González. “Es cuestión de cuidar el cuerpo un poco más porque serán dos peleas bastante seguidas”.

PUBLICIDAD

Asimismo, González sostuvo que el desempeño ante Porozo no estuvo a la par con sus expectativas.

Por el asunto de la pandemia no se pudo hacer un entrenamiento físico de primera. No es que para Porozo no estaba preparado, solo que acogimos los conocimientos de otras personas. Ahora me siento mucho mejor -Orlando González

“La tomo como un ‘wake up call'. La realidad es que cada pelea la veo como una más, pero la plataforma en Las Vegas me puso presión. Aunque me preparé al 100 por ciento, la encomiendo no fue completada”, dijo.

González es consciente que la historia no se deberá repetir ante Olguin (14-13-4).

“Ahora voy contra un peleador que en papel no parece ser peligroso, pero es de cuidado porque siempre viene en condición y es la típica prueba que le ponen a los boxeadores que van en desarrollo. Lo he tomado con seriedad y estoy motivado para sacarme del sistema la pela contra Porozo”, mencionó.