Oscar Collazo se dirige a la prueba más complicada de su joven carrera en el boxeo rentado repleto de confianza. Este sábado, el púgil puertorriqueño enfrentará al excampeón mundial Víctor “Vic” Saludar en una eliminatoria de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en las 105 libras.

El combate formará parte del programa preliminar del evento que tendrá como escenario el Crypto.com Arena en Los Ángeles, California.

“Esta pelea es importante, grande. Tendré la oportunidad de estar en la pantalla grande probarme contra alguien de calidad, pero estoy listo para esta prueba. Abrirá los ojos del mundo del boxeo”, compartió.

Collazo solamente tiene cuatro peleas como profesional, pero no le teme a medir fuerzas con un oponente con 26 reyertas en su hoja de servicio.

“He estado bastante seguro del camino que deseaba tomar. La pandemia (por el COVID-19) nos aguantó un poco, pero eso nos llevó a trabajar más duro porque sabía que durante el camino venían pruebas fuertes. Estoy al 100%”, dijo.

Para Collazo será su primera prueba a 12 asaltos.

El púgil boricua entrenó frente a Freddie Roach. ( Suministrada / MCP )

“Durante el campamento nos aseguramos de estar listos. La cantidad de guanteos fueron demasiados buenos, hasta hice los 12 asaltos y la recuperación fue importante. Fueron casi cuatro meses de campamento porque sabía que esta pelea se daría tarde o temprano. Estudiamos todas las estrategias de Saludar. Tengo que cuidarme de su experiencia porque es alguien que viene hacia al frente. Sabemos que tiene sus trucos, así que es cuestión de cuidar la defensa”, mencionó Collazo.

El joven hizo el grueso de su preparación en Villalba y Guayanilla antes de visitar el Wild Card Gym, propiedad de Freddie Roach.

“Ha sido una experiencia brutal. Nunca pensé que estaría en el gimnasio de Roach. Me dejó usar el gimnasio solo. Cuando terminé me dio su pensar y dijo que me parecía a un Manny Pacquiao en sus comienzos. Eso me ayudó a tener más energías de entrenar frente a él. Le pregunté de sus experiencias y por eso es una de la leyenda”, concluyó.

La cartelera del sábado, disponible a través de la aplicación DAZN, estará encabezada por el anticipado pleito entre Ryan García y Javier Fortuna.