Oscar “El Pupilo” Collazo desmanteló a Garen Diagan durante seis asaltos para defender con éxito el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), versión de las 105 libras, en el combate estelar de la cartelera que tuvo como escenario el Coliseo Roberto Clemente en San Juan.

El púgil puertorriqueño fue debilitando al filipino con ganchos al cuerpo y al rostro hasta que optó por permanecer en la banqueta para no salir al séptimo episodio. El referí José H. Rivera determine que el pleito culminó al pedido de la esquina de Diagan.

Collazo comenzó la acción con gancho de derecha que sacudió a Diagan. Esa fue la formula que el boricua repitió en la duración del pleito.

PUBLICIDAD

Tras defender con éxito la faja de las 105 libras de la Organización Mundial de Boxeo, Collazo indicó que espera regresar al ensogado antes que culmine el año. ( David Villafañe Ramos )

El filipino intentó sorprender a Collazo con un incómodo estilo. Diagan quiso tirar la recta de izquierda por encima del jab de Collazo, pero fue recibido con los precisos golpes del boricua. De hecho, Diagan sufrió una cortadura en la parte inferior del ojo izquierdo. La misma no fue factor en el resto del encuentro.

Desde el segundo, Collazo cortó el ring con movimientos laterales. Su jab lastimó cada vez que encontró el blanco. La herida no se convirtió en un factor que afectó la visión de Diagan.

Las manos del filipino parecían que pesaban una tonelada cuando las soltaba para tratar de castigar a Collazo. Mientras tanto, el boricua seguía acechando hasta que el filipino no pudo continuar.

“Fue algo extraordinario, muy especial. Era lo que quería. Tenemos planes futuros, estrategias de lo que está pasando”, dijo.

Collazo estuvo más que complacido con su desempeño, pero también reconoció que le queda espacio para mejorar.

“Siempre hay cosas que se pueden corregir. Logré mi objetivo. Diagan era bien incómodo, me dio varias cabezazos y eso me tuvo un poco aguantado porque no quería recibir un golpe. Sabía que en cada asalto salía un poco malo y quise aprovechar”, explicó.

Collazo adelantó que espera volver al ring antes de que culmine el 2023.