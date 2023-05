Oscar “El Pupilo” Collazo superó el primer obstáculo camino al duelo de mañana, sábado, contra el filipino Melvin Jerusalem por el campeonato de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

El púgil puertorriqueño detuvo hoy la báscula en 105 libras, mientras que el monarca hizo lo propio en 104.6 libras.

“Me siento muy, pero muy bien. Hice el peso exacto, ni más ni menos, tal como lo trabajamos”, sostuvo Collazo (6-0, 4 KO) desde Indio, California. “Desayuné antes de llegar al pesaje y me hidraté bien. Siempre estuvimos pendiente al peso sin dejar de comer bien. Me sentí fuerte en la báscula”, agregó.

Cuando el anunciador reveló el peso, Collazo no resistió la tentación y dejó escapar un grito.

Oscar Collazo hizo alarde de su físico durante el pesaje. ( Team Collazo )

“Dije ‘and new’ porque es algo que un desea, lo sueña y la gente me estuvo apoyando en el pesaje. Quise gritarlo con ese amor, pasión e inspiración”, relató.

Collazo indicó que su objetivo es aumentar casi 14 libras para el momento que suba al ring en el Fantasy Spring Casino.

“Estoy muy bien en lo físico, de los nervios, la ansiedad y la sequedad en los labios. Tenemos como plan subir como a 118 o 119 libras como en la pelea anterior porque es donde me siento cómodo”, sostuvo.

Collazo aprovechó para pasar juicio de Jerusalem, quien arriesgará por primera vez la faja que conquistó el pasado enero cuando noqueó a Masataka Taniguchi en dos asaltos.

“Se ve que (Jerusalem) trabajó duro para hacer el peso, pero vino listo y preparado para defender su título. Los ojos no mienten. Lo miré y es obvio que hay dudas en él y en el equipo. Hay inseguridad”, concluyó.

El pleito estará disponible por la aplicación DAZN desde las 9:45 p.m. hora de Puerto Rico.