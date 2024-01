La carrera del púgil Oscar “El Pupilo” Collazo rentado ha despuntado más aprisa de lo que anticipado.

En menos de cuatro años, se hizo campeón mundial, tiene dos defensas completadas y, en el camino, se ha convertido en uno de los principales rostros del boxeo puertorriqueño.

El pasado sábado despachó del nicaragüense Reyneris Gutiérrez en menos de tres asaltos para retener el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), versión de las 105 libras. El resultado dejó una buena impresión ante los ejecutivos de DAZN y Golden Boy Promotions, al punto que están considerando a Collazo para otra cartelera tan pronto como en abril.

“Lo que he logrado hasta ahora es lo que estaba buscando. Estoy haciendo las cosas bien. El auge que me han dado y lo que he mejorado en lo físico es algo que se siente bien. Es algo especial que en tan poco tiempo de la carrera ya estoy viendo cosas grandes, que están dejando una huella. Es una oportunidad para dejar nuestro legado”, compartió

Collazo, de 27 años, se sorprende cuando personas lo reconocen en espacios público. Aun así, admitió que mantiene los pies firmes sobre la tierra.

“Cuando voy a lugares a cenar, siempre sale alguien que me reconoce. Se queda mirando y me preguntan si soy el campeón. Está en uno reconocer dónde uno se encuentra y estar tranquilo. Mi familia influye en como soy como persona. Me han enseñado que la humildad va primero que todo y, además, mi equipo de trabajo no permite que me descarrile. Sigo siendo el mismo y eso me ha distinguido por encima de otros boxeadores que han pasado en la historia”, sostuvo.

Planes a largo plazo

Collazo (9-0, 7 KO) tiene en mente hacer, por lo menos, cuatro peleas adicionales durante el 2024. Aclaró que esos planes estarán sujeto cómo esté físicamente. Tampoco descartó subir a las 108 libras si las condiciones son ideales.

“Quiero estar un buen rato en las 105 libras. Entiendo que hay oportunidades para unificar y todavía hay peleas grandes en mi peso. Hasta ahora, el peso no ha sido un problema. No está descartado”, advirtió.

Collazo presentó un escenario hipotético en la eventualidad de que el cetro de la OMB en las 108 libras esté vacante.

“Si el campeón sube y queda vacante, puedo subir para pelear por el título y bajar. Esto es un negocio. No se descarta, pero estoy concentrado en las 105 libras”, afirmó.

Oscar “El Pupilo” Collazo no descarta pelear nuevamente el próximo abril. ( Pablo Martínez Rodríguez )

Si las fichas caen en su lugar, Collazo pelearía nuevamente en abril. Un nombre que ha sonado es Hasando Dusmatov, octavo clasificado por la OMB. Luego, regresaría durante el verano y, posiblemente, dos adicionales entre agosto y diciembre de 2024.

“Todo dependerá de cómo uno salga de las peleas. Se pueden hacer las cinco y le tenemos ese reto a Oscar de la Hoya de hacer las cinco defensas en un año. Está difícil, pero se puede hacer. Hay que sacrificarse para hacer las cinco, pero se puede”, concluyó.