Aunque todavía no hay una fecha oficial para su próxima pelea, el campeón boricua unificado de las 105 libras, Oscar “Pupilo” Collazo se mantienen entrenando y enfocado en un rival que posea lo que él le falta.

El púgil villalbeño ostenta las correas del peso mínimo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y The Ring Magazine.

En sus hombres faltan los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que pertenece al filipino Melvin Jerusalem (24-3, 12 KO’s) y, el de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), que actualmente posee el también filipino Pedro Taduran (18- 4-1, 13 KO’s).

Su mirada está puesta en Jerusalem, a quien derrotó en mayo 2023 para capturar el cinturón de la OMB, convirtiéndose en el peleador puertorriqueño más rápido en ganar un título mundial con solo siete peleas.

“Todos los campeones son posibles rivales y más él (Jerusalem), que se puede llegar más rápido, que ya hemos peleado con él. Eestamos esperando que nos den esa oportunidad. Ellos están más enfocados en otras metas. Yo sé que no quieren mirar para acá otra vez, pero en eso estamos”, comentó Collazo a medios de la prensa deportiva local previo a la entrega de la faja de las 154 libras de la OMB a Xander Zayas.

“Nunca bajamos la guardia, (estamos) esperando la fecha que nos diga la empresa. Lo están trabajando”, contó Collazo sobre las tareas que está gestionando su promotora Miguel Cotto Promotions.

Collazo viene de defender exitosamente en marzo sus campeonatos tras noquear al mexicano Edwin “Canito” Cano Hernández en el quinto asalto de una cartelera de Golden Boy Promotions en Cancún, México.

Así las cosas, Collazo elevó su marca invicta a 12 victorias, con nueve anestesiados. El boricua ha completado cinco defensas de su título de la OMB.

“El enfoque de nosotros es pelear y mejorar cada día y dar una buena demostración para que la fanaticada nos dé ese apoyo a los pesos bajitos que tanto queremos”, añadió.

El peleador de 28 años cuenta con el respaldo de leyendas como Miguel Cotto, que vaticinó con seguridad, en entrevista separada que, “el mejor campeón que tiene Puerto Rico actualmente se llama Óscar Collazo”.

Los elogios fueron combustibles para Collazo.

“Que lo diga un Hall of Fame, alguien que dio mucha gloria y mucho orgullo a Puerto Rico, me siento honrado. Me dan ganas de ir y entrenar hoy mismo porque me dan ese ánimo. Lo he trabajado y él lo ha visto”, expresó con gratitud.