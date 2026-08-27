La pelea que hace poco más de dos meses parecía una posibilidad será una realidad.

El puertorriqueño Oscar “El Pupilo” Collazo y el mexicano Ricardo Sandoval se enfrentarán en un esperado duelo por los campeonatos mundiales del peso mosca, en un combate que enfrentará a dos de los principales campeones de las divisiones pequeñas y que marcará para Collazo su salto definitivo a las 112 libras.

La pelea será el 10 de octubre en el Wintrust Arena en Chicago en un evento de Golden Boy Promotions en coproducción con Most Valuable Promotions (MVP). Será la pelea semiestelar de un programa en el que encabezarán los invictos contendientes de peso ligero Floyd “Kid Austin” Schofield III (19-0, 13 KO) y “Prince” Lucas Bahdi (20-0, 15 KO), quienes pondrán en juego sus récords perfectos por el Campeonato Mundial de Peso Ligero de la AMB.

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Collazo (15-0, 12 KO), campeón unificado de las 105 libras, había expresado públicamente su interés en subir de categoría y desafiar a Sandoval, quien posee los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en las 112 libras.

La posibilidad comenzó a tomar forma luego de que Collazo derrotara por nocaut técnico en el segundo asalto al mexicano Neider Valdez Aguilar el pasado 20 de junio en Oceanside, California. El combate se disputó en el peso mosca después de que Valdez Aguilar no pudiera cumplir con el límite de las 105 libras.

Tras esa victoria, Collazo dejó claro que quería permanecer en las 112 libras y apuntó directamente a Sandoval como su próximo objetivo.

“Yo lo veo muy posible, muy real”, había dicho Collazo entonces sobre la posibilidad de enfrentar al campeón mexicano.

La relación promocional entre ambos también ayudó a encaminar el combate. Tanto Collazo como Sandoval forman parte de Golden Boy Promotions, empresa que desde antes había reconocido que el enfrentamiento era una de las opciones que se discutían para el puertorriqueño.

Oscar De La Hoya, presidente de Golden Boy Promotions, también había expresado su entusiasmo con la posibilidad de enfrentar a ambos campeones y planteado que el combate podía celebrarse en Puerto Rico o Los Ángeles.

Para Collazo, el reto representa mucho más que una subida de peso.

El puertorriqueño tendrá la oportunidad de convertirse en campeón mundial en una segunda categoría y, de salir victorioso, añadiría los títulos del peso mosca a los campeonatos que ya posee en las 105 libras.

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Su decisión de subir se aceleró después de su actuación ante Valdez Aguilar. Collazo derribó tres veces al mexicano en el segundo asalto antes de que su esquina detuviera el combate a los 2:35.

La victoria elevó su récord a 15-0, con 12 triunfos por la vía rápida, y le permitió conquistar el título Internacional vacante de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en el peso mosca.

Sandoval, por su parte, llega al enfrentamiento con marca de 27-2 y 18 nocauts. El mexicano es uno de los campeones establecidos de la división y comparte con Collazo la condición de campeón dentro de la plantilla de Golden Boy Promotions.

El choque también tiene un ingrediente histórico y comercial evidente: Puerto Rico contra México.

Collazo había identificado precisamente esa rivalidad como uno de los atractivos principales del enfrentamiento y sostuvo que un combate contra Sandoval podía convertirse en una de las grandes peleas entre exponentes de las divisiones pequeñas.

Ahora ya no se trata de una posibilidad ni de conversaciones entre equipos.

Collazo y Sandoval tienen pelea.