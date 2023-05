Alex “El Nene” Sánchez a penas tenía 11 peleas a nivel rentado en su hoja de servicio cuando disputó el vacante cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), versión de las 105 libras.

El 22 de diciembre de 1993, Sánchez noqueó a Orlando Malone en el primer asalto para coronarse campeón. Este sábado, Oscar “Pupilo” Collazo tendrá en sus manos la oportunidad de hacerlo en menos combates si supera al filipino Melvin Jerusalem por la misma faja que Sánchez conquistó hace casi 30 años.

“Desde el comienzo ha sido planificado. Había visualizado romper ese récord de El Nene Sánchez porque se que tengo el potencial”, compartió Collazo desde Indio, California, escenario del pleito contra Jerusalem. “Tengo la oportunidad y la madurez necesaria para obtener la victoria”.

Collazo, de 26 años, comenzó su paso por el boxeo profesional en febrero de 2020. Enfrentó a Vicente Castro Cheneque a seis asaltos, Luego de tres compromisos, subió a 10 episodios. En julio de 2022 superó al excampeón Vic Saludar por decisión unánime a 12 rounds. Dicho resultado lo llevó a una eliminatoria contra Yudel Reyes, a quien el boricua noqueó en el quinto.

El sábado, retará a Jerusalem por la faja de la OMB.

“Esto no ha sido casualidad. Lo he trabajado y será cuestión de aprovechar la oportunidad. Cada día me siento mejor en física y mentalmente. Sabemos el plan que llevaremos para Jerusalem”, concluyó Collazo.