Las intenciones de Oscar de la Hoya para volver al ring se fueron con el viento.

El 11 veces campeón del mundo confirmó que los planes para hacer un breve retorno al boxeo se esfumaron. De la Hoya, quien no pelea desde el 2008 cuando perdió ante el filipino Manny Pacquiao, tuvo la intención de regresar y hasta acordó enfrentar a Vitor Belfort el pasado septiembre.

Sin embargo, pocos días antes del evento, De la Hoya anunció que contrajo COVID-19 y estuvo hospitalizado. Eso lo llevó a reconsiderar la idea de pelear nuevamente a los 49 años.

Tuvo que recibir tratamiento luego de confirmar un positivo al virus COVID-19 el pasado septiembre. ( Captura )

“No me imagino en el ring. Estoy enganchando los guantes”, dijo De la Hoya en una entrevista publicada en BoxingScene.com. “No veo probable (que pelee nuevamente). No lo siento. Pasé por demasiadas cosas durante los entrenamientos. Cuando entrené, lo dejé todo, estaba 100% concentrado. Me drenó. Todavía tengo problemas para respirar cuando corro”.

Después de la cancelación del duelo contra Belfort, De la Hoya indicó que todavía estaba interesado en pelear. Incluso, le ofreció $100 millones a Floyd Mayweather Jr. para una secuela entre ellos. No obstante, Mayweather no mordió el anzuelo.

De la Hoya sostuvo que la relación con la modelo Holly Sonders también fue un factor para dejar a un lado el deseo de treparse el ensogado.

“Me siento completo ahora. Tengo seis proyectos fuera del boxeo en los que estoy trabajando. Tengo a una mujer a mi lado que me hace sentir como King Kong. Es motivador. No puedo esperar para ver qué sucederá con Golden Boy y mi marca personal. Las cosas se están moviendo en la dirección correcta”, compartió a Boxingscene.com el expeleador mexicano que se separó de la cantante boricua Millie Corretjer pero de quien se desconoce si oficialmente se han divorciado.

Aunque De la Hoya luce firme en su decisión, el tiempo dirá si nuevamente cambia de parecer.