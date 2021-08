Oscar de la Hoya guarda dos espinas en su corazón que quisiera vengar ahora que hará su regreso al boxeo. Son las derrotas que sufrió en su carrera ante Félix “Tito” Trinidad en la Pelea del Milenio en septiembre 18 del 1999 y que le costó su invicto como peleador, y la derrota por decisión dividida que tuvo ante Floyd Mayweather el 5 de mayo de 2007.

El peleador de 48 años que hará un retorno al ring el próximo 11 de septiembre cuando enfrente a Vitor Belfort en un combate en Los Ángeles, realizó ayer un entrenamiento público precisamente en Los Ángeles para mostrar que ya ha recuperado condición y capacidad para hacer posible su regreso al ring. Cuestionado previo al mismo si mantiene el interés previamente mencionado de regresar al ensogado para sostener un combate ante su exrepresentado Saúl “Canelo” Álvarez, éste dijo que ya yo, si no más bien su meta sería volverse a ver sobre un ring frente a Trinidad o Mayweather.

“No tendré ninguna vacilación de llamar a Floyd Mayweather o (Félix) Trinidad”, dijo De la Hoya en declaraciones que pueden ser vista a partir del minuto seis en el video debajo de estas líneas. “Y digo esto porque con Floyd y Trinidad tengo unos negocios inconclusos. Las revanchas ante ellos nunca sucedieron y creo que sería bastante genial que sucedieran”.

De la Hoya antes precisó que ya no le interesa pelear ante Álvarez, quien rompió su contrato promocional con él en medio de la pandemia. Y aunque no lo mencionó, al parecer el interés de no combatir no tiene nada que ver con tener temor al más jóven rival sino más bien que no pretende hacer negocios con él.

“Prefiero ahora hacer dos combates como este del 11 de septiembre, quizás otro en diciembre, y si me veo bien entonces buscar algo grande para el 5 de mayo”, precisó instantes antes de mencionar la posibilidad de un combate ante Trinidad o Mayweather.

No es la primera vez que De la Hoya habla de un deseo de volver a pelear contra Trinidad. En todas las previas ocasiones pasado el retiro de ambos, incluso cuando ambos fueron exaltados en la misma ceremonia a Salón de la Fama del Boxeo, Trinidad ha dicho que ya la hora de él estar sobre un ring con guantes puestos pasó.

Trinidad, de hecho, salió dos veces del retiro en su carrera. Su primer retiro fue en el 2002 tras derrotar a Hacine Cherifi en el Coliseo Roberto Clemente, en la que fue su primera pelea tras perder su invicto ocho meses en septiembre de 2001 ante Bernard Hopkins. Su primer retorno al ring lo hizo más de dos años después para medirse a Ricardo Mayorga, y luego en su segundo combate tras ese primer comeback perdió ante Winky Wright el 14 de mayo de 2005, optando nuevamente por el retiro, el que parecía definitivo, pero no lo fue porque entonces el 19 de enero de 2008 hizo una pelea final en su carrera ante Roy Jones Jr., la cual perdió por decisión para dejar su récord en 42-3 con 35 nocauts y entrar al retiro definitivo. Claro está, salvo que De la Hoya no logre persuadirlo a volver al ring.

En torno a su pelea del 11 de septiembre, De la Hoya aseguró que ya está listo y ansioso por volver al ring. Precisó que lo más difícil que se le ha hecho para estar listo es bregar con el peso, pero más que nada por la ansiedad de maneja por “volver a pelear y darle al público una buena pelea de golpe contra golpe... hace tiempo no veo una pelea así”. Dijo que quiere darle a los fanáticos una pelea como la que tuvieron Thomas Hearns contra Marvelous Marvin Hagler.

De la Hoya lleva entrenando cinco meses.