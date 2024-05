Si el nicaragüense Gerardo Zapata piensa que Oscar “El Pupilo” Collazo cederá su lugar como campeón de las 105 libras en la Organización Mundial de Boxeo (OMB), cuando ambos se enfrenten el próximo viernes, 7 de junio en Nueva York, el puertorriqueño está seguro que se llevará una desilusión.

En una entrevista reciente con Primera Hora, Zapata no las ha tenido a su favor cada vez que ha enfrentado a un púgil boricua y, por ello, dejó entre ver que Collazo será quien pague los platos rotos el próximo 7 de junio.

Pero a Collazo eso no parece quitarle el sueño.

“Así han dicho varios. Melvin Jerusalem dijo que me iba a noquear en cinco asaltos, Vic Saludar también. Todos los boxeador han dicho eso porque están motivados a demostrar en una oportunidad para cambiar sus vidas y carreras. Zapata no será la excepción. Estoy puesto pal problema”, reaccionó Collazo.

La historia de Zapata contra los boricuas data del 2022 cuando fue descalificado en el segundo asalto en la pelea contra René “El Chulo” Santiago, quien sostuvo que el nicaragüense fue penalizado por múltiples golpes ilegales. El pasado octubre, Zapata estaba en turno para enfrentar a Jonathan “Bomba” González por la corona de la OMB en las 108 libras. El puertorriqueño, sin embargo, canceló su participación debido a que sufría de fiebre y dolor de cabeza.

Oscar Collazo hizo una intensa sesión de entrenamiento en el gimnasio Félix Pagán Pintor en Guaynabo. ( David Villafañe )

Collazo anticipó que Zapata llegará al Turning Stone Resort and Casino en Verona, Nueva York, listo para dejarlo todo dentro del ring con el fin de convertirse en el nuevo campeón. Sin embargo, aseguró estar más que motivado para intercambiar metralla.

“Se supone que sea así para que saque lo mejor de mí y darle un espectáculo a la gente. Mi motivación es el trabajo que hago, los sacrificios que hace mi equipo de trabajo y mi familia. Esa es mi motivación para seguir demostrando que soy el mejor de mi peso”, afirmó.

Collazo realizó el miércoles un entrenamiento para la prensa en el gimnasio Félix Pagán Pintor, en Guaynabo.

Debido a que ya se encuentra en la etapa final de entrenamiento, su trabajó se basó en ejercicios de estiramiento y calentamiento, así como varias rutinas de fortaleza.

Por ello, aseguró que está en óptimas condiciones y solo le resta perder unas pocas libras de exceso.

Osca Collazo aseguró que está en óptimas condiciones para el retador Gerardo Zapata. ( David Villafañe )

“Estoy al 100. No 10 ni 20, al 100. Me siento súper bien, motivado, concentrado, bajo en peso. Me cuido bien en la recuperación, las comidas, siempre cuidándome y no he tenido lastimaduras sobre mi cuerpo. Estoy entre cinco y siete libras de las 105, comiendo y bien hidratado”, explicó Collazo.

Cauteloso por las altas temperaturas

Collazo, por otro lado, mencionó que no ha tomado medidas drásticas ante la ola de calor que azota a Puerto Rico. Sin embargo, aclaró que se esmera en ingerir una sustancial cantidad de líquido.

“Siempre nos cuidamos. No nos abrigamos tanto porque el calentó está. Evito estar arropado en el entrenamiento. Lo que resta es hacer peso, mantener la concentración y descansar el cuerpo”, concluyó.