Nueva York. Oscar “El Pupilo” Collazo ofreció una cátedra de boxeo al retador Gerardo Zapata para retener con éxito la faja de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), versión de las 105 libras, durante la cartelera del viernes en el Turning Stone Resort and Casino en Verona, Nueva York.

Dos de los jueces vieron la pelea 119-109, mientras que el tercero 117-110 a favor de Collazo, quien mejoró a 10-0 con siete nocauts. Zapata, por su parte, cayó a 14-2-1.

El mejor momento del nicaragüense fue en el segundo asalto cuando conectó varios golpes que parecieron haber lastimado a Collazo. Sin embargo, no fue lo suficiente para provocar que el boricua visitara la lona.

PUBLICIDAD

Gerado Zapata (izquierdo) conecta un golpe al rostro de Oscar Collazo. ( Golden Boy Media )

Desde ese momento, Collazo tomó control del combate con precisos jabs, ganchos a los costados de Zapata y recta de izquierda. El retador en ocasiones se recostaba de las sogas para atraer a Collazo, pero el boricua no cayó en las trampas.

ZAPATA LANDS CLEAN IN ROUND 2 👀🍿#CollazoZapata | LIVE now on DAZN pic.twitter.com/17FgbZVY8B — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 8, 2024

Zapata intentó presionar la acción en los asaltos finales en un acto de desesperación para conseguir un nocaut. Sin embargo, Collazo evitó los intercambios y procuró usar la distancia para esquivar cualquier peligro.

“Fue una pelea difícil. Zapata vino pesado”, dijo Collazo. “Eso no es algo fácil, pero sabía que tenía el estilo para evitar los golpes”.

Collazo indicó que pudo sacudir el golpe del segundo asalto.

Oscar Collazo lastima a Gerardo Zapata. ( Golden Boy Media )

“Pasamos un susto, pero lo sacamos del sistema rápido. Me dormí un poco cuando vino ese golpe, pero después de eso me mantuve vivo, atento a lo que podía hacer. Eso no me sacó de la pelea, sino que me despertó”, confesó.

Collazo sostuvo que permanecerá en Nueva York por varios días antes de regresar a la isla. Sin embargo, adelantó que los planes tentativos son pelear nuevamente antes que culmine el 2024.

“Se habló de septiembre u octubre en Puerto Rico. Vamos a tomar unas vacaciones y luego nos sentaremos con el equipo de trabajo para determinar lo próximo”, concluyó.