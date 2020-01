Las empresas PR Best Boxing Promotions y Spartan Boxing desean incluir al juvenil Xander Zayas (3-0) a una cartelera que tendrá como escenario el Coliseo Rubén Zayas Montañez en Trujillo Alto el 28 de febrero.

Peter Rivera, de PR Best Boxing, sostuvo que Zayas podría hacer su primera presentación en la isla durante una función en la mencionada fecha con 17 años a pesar de que el reglamento de Puerto Rico estipula claramente que los púgiles deben ser mayores de edad para que se les conceda una licencia.

“Puerto Rico está atado a otras jurisdicciones y una vez un estado le da el break, los demás también se lo dan por deferencia. En Puerto Rico no se permite debutar hasta que cumplan 18 años, pero si ya tiene la licencia de un estado estaría permitido. Así es como funciona”, indicó Rivera.

En el 2019, Zayas firmó un contrato de promoción con Top Rank cuando tenía 16 años y debutó en Reno, Nevada, poco después de cumplir los 17. Además, ha peleado en Las Vegas y Atlantic City, Nueva Jersey.

Sin embargo, el plan de pelear en Puerto Rico plan podría encontrar escollos en la Comisión de Boxeo Profesional.

“A nivel federal por medio del Muhammad Ali Act, la edad es de 18 para arriba. En Puerto Rico no se puede pelear si no los ha cumplido”, respondió Gerardo Mora, director ejecutivo de la Comisión local.

“Si me presentan una petición para alguien que no tiene 18 años, rotundamente digo que no. Si la ley lo permite, nosotros tenemos que aceptarlo, pero hay que ser responsables y respetar lo que estipula la ley federal que es de 18 hacia arriba”, agregó.