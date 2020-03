El cidreño José ‘Sniper’ Pedraza regresará al ensogado el próximo 9 de mayo cuando combata ante Javier Molina en la pelea semiestelar del programa en el que José Ramírez defenderá sus títulos súperligeros del Consejo Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo ante el retador mandatorio y excampeón mundial Viktor Postol.

Ramírez y Postol estaban listos para pelear el 1 de febrero en China, pero el combate se pospuso debido al brote de coronavirus.

El combate Ramírez vs. Postol y la batalla de peso entre Pedraza y el exolímpico estadounidense Molina se televisarán En Vivo por ESPN y ESPN Deportes a partir de las 10 p.m.. Los combates preliminares de la cartelera serán transmitidos por ESPN+ a partir de las 7:00 p.m.

“Nos complace que Ramírez y Postol finalmente peleen el 9 de mayo desde la gran ciudad de Fresno”, dijo el legendario promotor de Top Rank, Bob Arum. “Viktor es un digno retador obligatorio que obtuvo su oportunidad por el título, y José estará completamente preparado para hacer otra defensa exitosa. Y para José, esta podría ser su última pelea en Fresno durante mucho tiempo, por lo que espero que los fieles del Valle Central llenen el Save Mart Center para una noche especial”.

Ramírez (25-0, 17 KO) es uno de los dos campeones unificados de peso junior welter. Ganó el título mundial del CMB en marzo del 2018, prevaleciendo a través de una batalla a 12 asaltos contra Amir Imam en la ciudad de Nueva York. Defendió ese cinturón dos veces antes de dar un paso adelante para enfrentar a Maurice Hooker en una esperada pelea de unificación del título. En una de las mejores peleas del 2019, Ramírez noqueó a Hooker en seis asaltos. Un olímpico estadounidense del 2012, Ramírez ha sido titular en el Save Mart Center cinco veces anteriormente y ha atraído a un total de 65,794 fanáticos a la arena. La última vez que peleó en el Save Mart Center fue en febrero del 2019 contra José Zepeda, donde tuvo un total de 14,034 fans.

"Siempre es una bendición pelear en Save Mart Center frente a mis fieles seguidores", dijo Ramírez. “Me preparé para Postol una vez, y estaré en plena forma el 9 de mayo. Mi entrenador, Robert García, me tendrá listo para lo que sea que traiga a la mesa. Es un ex campeón mundial que no puedo subestimar".

Postol (31-2, 12 KO) ha pasado la mayor parte de su carrera de 12 años como superligero y casi una década en la cima de la división o cerca de ella. Sorprendió al mundo del boxeo en octubre del 2015 cuando destronó a Lucas Matthysse por nocaut para ganar el título mundial del CMB. En su próxima pelea, Terence Crawford lo derrotó en una pelea de unificación. Postol tiene marca de 3-1 desde la derrota ante Crawford, dejando caer una decisión en el 2018 ante Josh Taylor, quien ahora es el otro campeón unificado de la división. Obtuvo la oportunidad obligatoria del CMB contra Ramírez en abril con una victoria por decisión unánime sobre Mohamed Mimoune.

“Me alegra que la nueva fecha de pelea esté programada. Ya estoy en el gimnasio y el campamento está yendo realmente bien”, dijo Postol. “Estaba listo para pelear el 1 de febrero y ahora estoy concentrado en el 9 de mayo. La pelea se está llevando a cabo en su ciudad natal, pero eso no me molesta porque tengo la experiencia de pelear en territorio enemigo. Tengo muchas ganas de volver a ser campeón".

Una pelea crucial para la carrera de Pedraza

Pedraza (26-3, 13 KO), de Cidra, Puerto Rico, tuvo el título mundial de peso junior ligero de la FIB de 2015 a 2017 y luego sorprendió a Ray Beltrán en agosto del 2018 para capturar el título mundial peso ligero de la OMB. Se quedó corto en un valiente esfuerzo contra Vasiliy Lomachenko en una pelea de unificación en diciembre del 2018 antes de noquear a Antonio Lozada Jr. en nueve asaltos en mayo. Pedraza luego subió a 140 libras en septiembre pasado y fue sorprendido por el zurdo José Zepeda. Está tomando otro intento como superligero, esta vez contra Molina (22-2, 9 KO), un nativo de Norwalk, California. Molina, ganador de cinco peleas en fila, viene de un par de victorias distintivas.

En noviembre pasado, noqueó al veterano japonés Hiroki Okada en solo 65 segundos en un combate televisado por ESPN. Siguió con una decisión de ocho asaltos sobre Imam en la cartelera de Tyson Fury-Deontay Wilder II.

“Esta pelea del 9 de mayo contra Javier Molina será crucial para mi carrera. Esta es una pelea importante, y haré todo lo que esté en mi poder para regresar a la ruta ganadora contra un oponente de clase mundial”, dijo Pedraza. “Conozco a Molina muy bien. Lo vi pelear mientras estábamos en los Juegos Olímpicos del 2008 en China. Él ha tenido un par de grandes victorias y está buscando una oportunidad por el título mundial en 140. Yo también estoy buscando un título mundial en el peso súperligero, y eso hace que esta pelea sea bien interesante. Estoy trabajando duro porque sé que para obtener una oportunidad por el título mundial, no puedo tener otra derrota en mi récord. Obtendré una gran victoria contra Javier Molina el 9 de mayo, y después de eso, el 'Sniper' apuntará a un título mundial en las 140 libras”.

“Estoy feliz de volver al ring con otro oponente difícil. Con una victoria sobre Pedraza, siento que definitivamente debería prepararme para una oportunidad por el título”, dijo Molina. “Estoy emocionado de pelear en ESPN una vez más y continuar recibiendo esa exposición. Estoy listo. El 2020 será mi año”.