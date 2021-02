Christopher “Pitufo” Díaz probó el amargo sabor de perder una pelea de título mundial cuando fue superado por Masayito Ito en el 2018.

No es algo que desea repetir cuando enfrente en calidad de retador al mexicano Emanuel Navarrete, monarca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), versión de las 126 libras. El duelo será el 24 de abril en Las Vegas, Nevada.

“Es una oportunidad que pedí. Cada vez que me preguntaban cuándo peleaba, respondía que se cayó la que tenía, pero que la próxima sería contra Navarrete y pronto. Estoy clasificado cuarto en la OMB, así que hace sentido”, sostuvo Díaz (26-2, 16 KO).

Navarrete (32-1, 27 KO) conquistó el cetro pluma el pasado octubre cuando superó a Rubén Villa por decisión unánime. Díaz sostuvo que ha estudiado el estilo de Navarrete y considera que ha encontrado algunas debilidades en él.

“Ha tenido muchos altibajos. Sí tiene sus victorias por nocaut en muchas de sus defensas, pero en la última y en la anterior, cuando hizo su entrada a las 126 libras, no hizo el peso. En la (pelea) de título mundial también tuvo problemas con el peso y después del quinto asalto se agotó. No era el mismo Naverrete de siempre. Qué ha hecho en su vida personal, no sé, pero es algo que le puedo sacar provecho”, explicó.

El pasado junio, Díaz venció a Jason Sánchez por decisión unánime en la ‘burbuja’ que estableció Top Rank en el MGM Grand en Las Vegas, Nevada.

“Cuando le boxean a Navarrete, se vuelve loco. Si hago lo mismo que hice contra Sánchez, no creo que tenga problemas. Es una pelea difícil, hay que ser realista, pero hay que pelear contra los mejores para estar entre los mejores. Lo he dicho desde el primer día. Nadie le veía oportunidades a Teófimo López contra Vasyl Lomachenko, pero creyó en él y tengo que hacer lo mismo”, indicó Díaz.

El barranquiteño considera que las experiencias y lecciones aprendidas por la derrota ante Ito le beneficiarán ante Navarrete.

“Siempre he estado concentrado en mi carrera, pero ahora mucho más que antes. Me siento preparado. Tengo 26 años. En la pelea contra Ito tenía 23 y no estaba tan centrado. Ahora es el momento adecuado. He cambiado bastante. Veo el boxeo de otra manera, no tan solo para entretener a los fanático, también para hacer mi pelea. Cuando peleé contra Sánchez, la gente se la disfrutó más que si fuera al toma y dame. Vieron la calidad de boxeo que tengo”, mencionó.